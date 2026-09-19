Festival da Lua Chinês transforma a 25 de Março em roteiro cultural em São Paulo - (crédito: Uai Turismo)

Festival da Lua Chinês transforma a 25 de Março em roteiro cultural em São Paulo (Dragão chinês percorre a Rua 25 de Março durante edição anterior do Festival da Lua Chinês; em 2026, a programação terá novo desfile pelas ruas do Centro Histórico. (Foto: Divulgação))

Quem estiver em São Paulo neste fim de semana terá uma oportunidade de conhecer uma das regiões mais movimentadas da capital paulista por um outro ângulo. Nos dias 19 e 20 de setembro, a Rua 25 de Março recebe a quarta edição do Festival da Lua Chinês, evento gratuito que reúne tradições, gastronomia e manifestações culturais da comunidade sino-brasileira.

A programação acontece na esquina com a Ladeira Porto Geral e celebra o chamado Festival do Meio do Outono, uma das principais festividades tradicionais da China. A celebração é associada à reunião das famílias, à colheita e à contemplação da lua cheia.

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Para quem chega de outras cidades, o festival pode ser incluído em um roteiro pelo Centro Histórico de São Paulo, combinando a programação cultural com atrações, restaurantes e pontos turísticos da região.

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Dragões, leões e uma festa pelas ruas

Um dos momentos mais esperados será o desfile de leões chineses, que nesta edição reunirá 100 figuras. A organização também programou o Desfile do Dragão de 100 metros, marcado para o domingo, às 17h.

Os cortejos ocupam as ruas e ajudam a transformar a tradicional região comercial em um espaço de celebração cultural. Leões e dragões têm presença importante nas festividades chinesas e estão associados a símbolos como proteção, prosperidade, força e bons desejos.

A programação inclui ainda apresentações de música e dança, tambores, artes marciais, atividades culturais e manifestações ligadas às tradições chinesas.

Desfile de leões chineses é uma das atrações do Festival da Lua; edição de 2026 terá 100 figuras percorrendo a região da 25 de Março. (Foto: Divulgação)

Change e a história da Lua

Entre as novidades desta edição está uma apresentação inspirada em Change, personagem associada à Lua na tradição chinesa. A performance utiliza a técnica tradicional Bù Do Wng e aparece na programação como uma das atrações culturais do festival.

A história de Change está relacionada a uma das lendas mais conhecidas do Festival do Meio do Outono. Segundo a tradição, ela teria se transformado em uma figura ligada à Lua, que passou a ocupar lugar central nas celebrações da data.

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Gastronomia também faz parte do roteiro

A experiência passa ainda pela culinária chinesa. Barracas instaladas na região oferecem pratos típicos e um dos símbolos da celebração: o yuebing, conhecido no Brasil como Bolo da Lua.

O doce tradicional tem formato arredondado, associado à Lua cheia, e pode receber diferentes recheios, como pasta de gergelim, feijão vermelho e preparações com ovos. Na tradição do festival, os bolos são associados a desejos de prosperidade e à reunião entre familiares.

Outra possibilidade é o chamado Caminho dos Desejos. Por R$ 5, o visitante pode adquirir uma pequena placa de madeira para escrever seu pedido. Segundo a divulgação do evento, as placas passam posteriormente por uma cerimônia simbólica.

Bolo da Lua, é um dos símbolos gastronômicos do Festival do Meio do Outono e estará entre as opções da programação em São Paulo. (Foto: Divulgação)

Um programa diferente para quem visita São Paulo

Para o turista, o Festival da Lua Chinês também funciona como porta de entrada para explorar uma área histórica de São Paulo que costuma ser associada principalmente ao comércio.

A partir da região da 25 de Março, o visitante pode montar um roteiro pelo Centro Histórico, incluindo atrações culturais e arquitetônicas próximas. A facilidade de acesso pelo metrô ajuda quem pretende fazer o passeio sem carro.

A estação São Bento, da Linha 1-Azul, fica próxima ao local do festival, com acesso pela saída da Ladeira Porto Geral.

Para quem vai passar o fim de semana na capital, a sugestão é reservar algumas horas para caminhar pela região e combinar o festival com outros atrativos do Centro Histórico.

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Serviço

4º Festival da Lua Chinês

Quando: sábado (19), das 10h às 21h; domingo (20), das 10h às 18h

Onde: Rua 25 de Março, esquina com a Ladeira Porto Geral, Centro Histórico de São Paulo

Entrada: gratuita

Metrô: Estação São Bento Linha 1-Azul

Caminho dos Desejos: R$ 5

Informações: site oficial do Festival da Lua Chinês.

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