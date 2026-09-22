Por entre cachoeiras e música, Santa Bárbara do Tugúrio celebra a 40ª Festa da Banana - (crédito: Uai Turismo)

Por entre cachoeiras e música, Santa Bárbara do Tugúrio celebra a 40ª Festa da Banana (A Cachoeira da Amanda é um dos recantos naturais de Santa Bárbara do Tugúrio, cercado por verde, montanhas e águas que convidam a uma pausa.(Foto: Crédito / Acervo Prefeitura Municipal))

Conhecida como a capital das cachoeiras do Campo das Vertentes, cidade mineira recebe, de 23 a 27 de setembro, cinco dias de festa com Wanessa Camargo, Gustavo Mioto, Léo Magalhães, Guilherme & Benuto, Rosa de Saron e outros nomes da música nacional.

Já dizia o poeta que Minas são muitas. E, de fato, um estado formado por 853 municípios não para de surpreender pela diversidade de sua cultura, pelas paisagens naturais, pela gastronomia, pela hospitalidade de sua gente e por um calendário de festas que preserva e renova as tradições do interior.

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É nesse cenário que se encontra Santa Bárbara do Tugúrio. O município reúne natureza, turismo rural, manifestações culturais e os costumes que ajudam a contar a história do interior mineiro.

Localizada a aproximadamente 196 quilômetros de Belo Horizonte, Santa Bárbara do Tugúrio possui 4.208 habitantes, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Cercada por áreas rurais, montanhas, trilhas, mirantes e dezenas de quedas dágua, a cidade se apresenta como um destino especialmente atraente para quem busca contato com a natureza.

E há um motivo especial para conhecer o município nesta semana, a partir desta quarta-feira, 23 de setembro, Santa Bárbara do Tugúrio realiza a 40ª edição da tradicional Festa da Banana. Além da extensa programação musical, o evento valoriza um dos produtos mais representativos da economia e da identidade local e desperta a curiosidade sobre as muitas iguarias preparadas à base da fruta.

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Um território com mais de 50 cachoeiras

O patrimônio natural é um dos principais motivos para incluir Santa Bárbara do Tugúrio em um roteiro pelo Campo das Vertentes. Segundo levantamento divulgado entre os atrativos turísticos locais, o município possui mais de 50 cachoeiras conhecidas.

Entre elas estão as cachoeiras do Ramalho, do Sumidouro, do Moinho, da Tutu, da Amanda e do Cai Cai, compondo um cenário marcado por águas, montanhas e trilhas.

Um dos passeios mais procurados é o Circuito do Vale do Sumidouro, formado por sete cachoeiras distribuídas ao longo do Riacho do Sumidouro. Outro destaque é o Circuito Escadinha da Penitência, que combina caminhada, cachoeiras e mirante. Do alto, o visitante contempla uma vista panorâmica da cidade. O local também funciona como rampa para voos livres de parapente e asa-delta.

A Cachoeira do Ramalho completa essa seleção de atrativos naturais. Localizada a aproximadamente dez quilômetros da praça principal, possui uma queda com mais de 116 metros de altura e é apontada pelo portal oficial de Turismo de Minas Gerais como uma das maiores cachoeiras de Santa Bárbara do Tugúrio.

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Festa da Banana chega à 40ª edição

Além das riquezas naturais, Santa Bárbara do Tugúrio recebe, de 23 a 27 de setembro, a 40ª Festa da Banana. Realizado no Parque de Eventos João Antônio de Carvalho, no Centro da cidade, o evento terá cinco dias de programação e reunirá diferentes estilos musicais, em uma celebração com a atmosfera característica das grandes festas do interior de Minas Gerais.

A abertura acontece na quarta-feira, dia 23, com um momento de encontro, celebração e fé, marcado por culto ecumênico. A programação musical terá Delino Marçal, cantor e compositor gospel vencedor do Grammy Latino de 2019, e a banda brasileira de rock cristão Rosa de Saron, com apresentação prevista para as 21h30.

Na quinta-feira, 24, a agenda musical começa às 22h com Jeninho, conhecido artisticamente como MC Peão. O artista ganhou projeção com o sucesso Peão Todo Tatuado, gravado em parceria com Mariana Fagundes. Na sequência, às 0h30, sobe ao palco a dupla Guilherme & Benuto, que lançou, em julho deste ano, o álbum Deu Rolo no Barretão, com 24 músicas gravadas durante a Festa do Peão de Barretos.

A sexta-feira, dia 25, começa com Gustavo Moura & Rafael, às 22h. A dupla lançou, em agosto de 2026, o DVD Casa da Luz Vermelha 2. Pouco depois da meia-noite será a vez de Wanessa Camargo, que apresentou recentemente o projeto audiovisual Metamorfose. O encerramento da noite ficará por conta do DJ Dubdogz, com apresentação prevista para a madrugada.

No sábado, 26, a programação começa com Ligeirinho Sanfoneiro, que lançou o single Conto do Vaqueiro. Em seguida, será a vez de Muriel Alves, conhecido como o Pipoco das Cavalgadas, às 22h15. A dupla Yuri & Troy dará continuidade à festa, preparando o público para Léo Magalhães, intérprete de sucessos como Locutor, Oi, 24 Horas e Nosso Casamento. Já na madrugada, Brisa Star encerra as apresentações do dia.

No domingo, 27, último dia do evento, Pedro Paulo & Matheus abrem a programação no final da tarde. À noite, Igor Ferrari, conhecido como o Xerife do Baile, sobe ao palco, seguido por Gustavo Mioto, que acaba de lançar no YouTube o videoclipe da música Viúva Negra.

Também no domingo, o DJ Dennis se apresenta às 23h. Para encerrar a 40ª Festa da Banana, o cantor Thiago Jhonatan, que lançou Loucura Loucura em agosto deste ano, sobe ao palco no começo da madrugada.

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Serviço

40ª Festa da Banana de Santa Bárbara do Tugúrio

Data: 23 a 27 de setembro de 2026

Local: Parque de Eventos João Antônio de Carvalho

Endereço: Rua São Luiz, s/n Centro Santa Bárbara do Tugúrio (MG)

Ingressos e cortesias: disponíveis na plataforma Central dos Eventos

Informações: Instagram @festadabananasbt

Programação

Quarta-feira 23 de setembro

Abertura com culto ecumênico

19h Delino Marçal

21h30 Banda Rosa de Saron

Quinta-feira 24 de setembro

22h Jeninho (MC Peão)

0h30 Guilherme & Benuto

Sexta-feira 25 de setembro

22h Gustavo Moura & Rafael

0h15 Wanessa Camargo

2h15 DJ Dubdogz

Sábado 26 de setembro

21h Ligeirinho Sanfoneiro

22h15 Muriel Alves

23h15 Yuri & Troy

0h45 Léo Magalhães

2h30 Brisa Star

Domingo 27 de setembro

18h30 Pedro Paulo & Matheus

20h Igor Ferrari

21h30 Gustavo Mioto

23h DJ Dennis

1h Thiago Jhonatan

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