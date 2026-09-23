Nova Lima reúne cervejas premiadas, gastronomia e atrações naturais (Entre montanhas, mata e sabores mineiros, Nova Lima reúne gastronomia, cerveja artesanal e experiências de natureza em roteiros próximos a Belo Horizonte. (Foto: Divulgação))

Localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Nova Lima reúne diferentes experiências para quem gosta de gastronomia, cervejas artesanais premiadas, atrações naturais e história.

Entre montanhas, áreas de preservação e distritos turísticos, a cidade também ganhou espaço no cenário da produção cervejeira artesanal. Um exemplo recente veio do Brasil Beer Cup 2026, concurso internacional de bebidas realizado no Brasil, que reconheceu dois rótulos produzidos no município. A Cervejaria Slød conquistou prata com a Slød German Pilsen, na categoria German-Style Pilsener, e bronze com a Slød Pilsen, na categoria American-Style Pilsener.

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Os resultados colocam novamente a produção cervejeira de Nova Lima em evidência. Além das duas medalhas obtidas nesta edição, a cervejaria acumula outros reconhecimentos em concursos e festivais do setor.

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Cerveja na mesa mineira

A produção cervejeira artesanal também se conecta à gastronomia regional. Diferentes estilos podem acompanhar desde petiscos tradicionais até pratos mais encorpados da cozinha mineira, criando possibilidades de harmonização ao longo do roteiro.

Cervejas mais leves e refrescantes combinam bem com preparações fritas, como torresmo de rolo, pastel de angu e mandioca frita. Já rótulos de maior amargor e estrutura podem acompanhar pratos como frango com quiabo, feijão-tropeiro e costelinha suína.

A experiência, porém, vai além de um rótulo específico: conhecer a produção cervejeira da região permite experimentar diferentes estilos enquanto se descobrem ingredientes e sabores característicos de Minas Gerais.

Cerveja artesanal e torresmo formam uma combinação clássica dos bares mineiros, unindo a crocância do petisco ao frescor da bebida. (Foto: Divulgação)

Natureza e experiências ao ar livre

O roteiro pode continuar além das cervejarias. A região da Lagoa dos Ingleses reúne paisagens, atividades ao ar livre e opções de gastronomia, sendo também um ponto procurado para contemplar o pôr do sol e praticar esportes náuticos.

Outro passeio possível é São Sebastião das Águas Claras, conhecido como Macacos. O distrito combina pousadas, restaurantes, trilhas e áreas naturais, formando uma alternativa para quem pretende transformar a visita a Nova Lima em um fim de semana.

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Um fim de semana para descobrir Nova Lima

Entre uma cerveja artesanal, um prato típico, uma caminhada e uma paisagem de montanha, Nova Lima mostra que há diferentes maneiras de conhecer a cidade. A proximidade com Belo Horizonte permite montar um roteiro de um dia ou estender a viagem para aproveitar com mais calma os restaurantes, os distritos e as áreas naturais.

Para quem gosta de descobrir destinos pelo paladar, a produção cervejeira acrescenta mais uma camada à experiência. O roteiro pode começar à mesa, seguir pelas paisagens de Nova Lima e terminar com um brinde, reunindo sabores mineiros, natureza e momentos de descanso em uma mesma viagem.

Mais do que um passeio em torno da cerveja, a cidade oferece a oportunidade de conhecer diferentes experiências em poucos quilômetros, uma combinação que transforma uma escapada da capital em uma viagem com sabor de Minas.

Entre montanhas e áreas verdes, a região de Nova Lima reúne trilhas, esportes náuticos e ao ar livre e pontos procurados para o voo livre. (Foto: Divulgação)

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