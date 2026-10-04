Chefes do interior do Paraná participam de imersão em tradicional escola suíça de gastronomia (Chefs Ana Beatriz e Ana Paula Daleffe em imersao gastronomica pela Suica. (Foto: @anaemporiobistro))

Ana Paula e Ana Beatriz Daleffe tiveram aulas com nomes como Anton Mosimann, Laurent Suaudeau, entre outros

As chefes Ana Paula e Ana Beatriz Daleffe, mãe e filha, participaram de uma imersão na escola Culinary Arts Academy, em Montreux, na Suíça. A escola é considerada uma das cinco mais importantes do mundo, recebendo alunos de todos os continentes e mantem uma relação estreita com alguns institutos no Brasil, em especial com o chef Laurent Suaudeau, francês radicado no Brasil e fundador da Escola Laurent Suaudeau, em São Paulo.

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chefs na Culinary os Arts (Foto: @anaemporiobistro)

Suaudeau participou da Distinguished Chef Series da escola e realizou masterclasses de culinária brasileira com influência francesa. Além disso, grupos de alunos brasileiros da Escola Laurent Suaudeau viajaram à Suíça para cursos de imersão. Assim como as duas alunas de Suaudeau que embarcaram mais uma vez para a Europa.

Entre os nomes que ministraram as aulas na Suíça, Anton Mosimann, chef com vasta carreira acadêmica e livros publicados sobre gastronomia, inclusive a Culinary Arts Academy Switzerland possui a no campus de Le Bouveret, a Mosimann Collection, formada por milhares de livros, menus históricos, receitas, fotografias, medalhas e objetos de sua carreira.O Chef Anton Mosimann renovou a parceria acadêmica com a escola Suíça em 2026.

Mosimann cozinhou para quatro gerações da família real britânica, incluindo a rainha Elizabeth II. A própria Culinary Arts Academy registra essa trajetória.Ele preparou refeições para Elizabeth II diversas vezes e chegou a ser chamado pela imprensa suíça de cozinheiro da rainha. Mosimann também foi responsável pela recepção do casamento do príncipe William e Catherine Middleton, em 2011.

Para as chefs brasileiras, essa conexão direta com os profissionais de reconhecimento internacional que criam referências é um grande momento de crescimento profissional, em especial para o interior do Paraná onde a chef Ana Paula Daleffe se tornou referência em gastronomia de alto padrão com o Bufê Telhados de Paris e o Bistrô da Ana, ambos em Campo Mourão no interior do estado.

Me considero uma missionária da gastronomia do chefe Sudeau. Levo suas técnicas clássicas comigo há anos. E mesmo no interior do Paraná, as emprego em meu restaurante e buffet de festas. Participar dessa imersão é fundamental para que meu crescimento não cesse, disse Ana Paula.

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O curso, que durou 14 dias, trouxe fundamentos não só de gastronomia em si. Mas de serviço, vinhos, etiqueta, organização, limpeza, agilidade. O maior foco da escola está na formação de profissionais de excelência, capazes de comandar cozinhas estreladas, ressaltou.

Seguindo os passos da mãe, a chef Ana Beatriz Daleffe vem discretamente conquistando seu espaço na gastronomia brasileira. Ela já passou por restaurantes consagrados no Paraná, como o DUQ Gastronomia, e assim como a mãe, vem seguindo os passos do chef Suaudeau. Formada em Gastronomia pela PUC-PR, a jovem de apenas 21 anos carrega a bagagem de conviver com grandes nomes do setor. E seu talento e destaque no curso a fez ser convidada para uma jornada de jantares na cidade de Uzés, na França, ao lado do chef Francês, para onde embarca em outubro/26.

Vale lembrar que Laureant Sudeau é um dos mais importantes nomes da gastronomia brasileira. Nascido em Cholet, na França, veio ao Brasil por indicação do amigo Paul Bocuse. Ao desembarcar no Rio de Janeiro nos anos 80, e aqui permanecer, mudou a trajetória da gastronomia brasileira ao implantar técnicas clássicas francesas com ingredientes brasileiros, o que se tornou um marco na valorização da culinária e insumos tipicamente locais por aqui.

Ana Bistrô, em Campo Mourão – PR. (Foto: @paespelomundo)

Os voos das Anas levaram o lindo Bistrô em Campo Mourão a ser premiado entre os 30 melhores restaurantes do Paraná no Prêmio Bom Gourmet em 2026. Às Anas dedico toda minha admiração e reverência de quem busca o conhecimento para evoluir e se destacar na gastronomia mundial. Bravo, bravíssimo!!

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Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Finalista do Prêmio Europa de Comunicação com matéria sobre a Suíça. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

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