Piracaia, no interior de São Paulo, recebe festival dedicado à truta (Festival Gastronômico da Truta transforma Piracaia em destino para quem gosta de gastronomia e viagens pelo interior paulista. (Foto: Divulgacão))

Quem gosta de viajar em busca de novos sabores encontra em Piracaia, no interior de São Paulo, um bom motivo para colocar o destino no roteiro. A cidade recebe, entre 10 de outubro e 8 de novembro, a sexta edição do Festival Gastronômico da Truta, evento que reúne restaurantes e bares em uma programação dedicada ao peixe que se tornou parte da identidade gastronômica local.

Localizada a cerca de 90 quilômetros da capital paulista, Piracaia aproveita as características naturais da região para transformar a truta em atração turística. Durante quase um mês, os estabelecimentos participantes apresentam receitas que passeiam por diferentes estilos, dos tradicionais bolinhos e filés empanados a criações como hambúrgueres, pizzas e massas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A programação também inclui atividades culturais e gastronômicas espalhadas pela cidade.

Da truta tradicional à pizza

Entre os pratos preparados especialmente para o festival estão o Teppan de Truta, do Bierizal Steakhouse; a Truta Mediterrânea, do Breda Restaurante; a Truta sob as Estrelas, do Restaurante Estrela Dalva; e o lanche com salmão e truta empanada e frita, do Boi na Brasa Burguer.

O público também poderá experimentar o Rigatoni de Truta Dourada à La Capril, do Capril Santa Edwiges; os Petiscos de Truta Del Rei, do Vila del Rei; a Truta Caipira do Taiada, do Restaurante Taiada; e a Trutela alla Vittoria, do Vittoria Gastronomia.

Completam a seleção a Truta da Serra, do Restaurante 3 Josés; a Truta Dourada, do Porta ao Lado; a Trutatchela, da Bento Pizzaria; a Truta do Deck, do Deck Bar Entre Amigos; as Iscas de Trutas, do Bar do Raniel; a Truta Primavera, do Rolfsen Bier; e a Truta em Quatro Causos, do Ateliê Não é Só Pão. A Pizzaria Portfólio também participa do festival.

A variedade de receitas mostra como um mesmo ingrediente pode ganhar diferentes interpretações e transforma o festival em uma oportunidade para conhecer também os restaurantes e bares da cidade.

LEIA MAIS: O Brasil vai a Aparecida: os números por trás do maior destino de turismo religioso do país

A história da truta em Piracaia

A presença da truta em Piracaia não é recente. O peixe, que se desenvolve em águas frias, cristalinas e correntes, encontrou na região condições favoráveis para a criação.

Um dos nomes ligados à história da atividade no município é o advogado português Norberto dos Santos Lopes. Em 1966, ele adquiriu uma propriedade no bairro do Atibainha Acima e teve papel importante na introdução da criação de trutas na região.

Com o passar das décadas, o peixe ultrapassou os limites da piscicultura e passou a fazer parte da gastronomia e da identidade turística de Piracaia. O festival nasceu justamente desse vínculo entre território, produção local e culinária.

A cidade também possui tradição na pesca de outras espécies de água doce, como tilápia, traíra, lambari, tucunaré, carpa e black bass.

Festival Gastronômico da Truta transforma Piracaia em destino para quem gosta de gastronomia e viagens pelo interior paulista. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Piracaia)

Festival também tem programação cultural

Além da gastronomia, o evento terá rodas de conversa, workshops de culinária e atrações culturais. Um dos destaques será a Caminhada e Corrida da Truta, marcada para 7 de novembro, no Parque Ecológico da cidade. Também estão previstas oficinas gastronômicas no Capril Santa Edwiges.

No dia 10 de outubro, o Centro Cultural Walter Pucinelli recebe uma roda de conversa com João Breda e Norberto Lopes, nomes ligados à história da truta em Piracaia.

Para quem pretende transformar a visita ao festival em um passeio pelo interior paulista, a programação oferece a oportunidade de combinar gastronomia, natureza e experiências ligadas à história da cidade.

LEIA MAIS: Bets mudam a relação entre turismo, consumo e esporte no Brasil e agora entram em uma nova fase

Um convite para conhecer Piracaia pelo sabor

Mais do que apresentar pratos preparados com truta, o festival busca fortalecer a relação entre gastronomia e turismo e movimentar os negócios locais durante o período do evento.

Além de celebrar a riqueza gastronômica de Piracaia, o projeto tem um papel fundamental no incentivo ao desenvolvimento econômico. Ao atrair munícipes e turistas das proximidades, esse movimento contribui para a geração de renda e o fortalecimento dos negócios locais, afirma Damarison Brito, secretário de Cultura e Turismo da cidade.

A realização é da Prefeitura Municipal de Piracaia, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Empreendedorismo.

Festival apresenta diferentes interpretações da truta, de receitas tradicionais a criações contemporâneas. (Foto: Divulgação)

Serviço

6º Festival Gastronômico da Truta de Piracaia

Quando: 10 de outubro a 8 de novembro de 2026

Onde: diversos estabelecimentos de Piracaia (SP)

Informações: @capitaldopeixe

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo















