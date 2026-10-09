Diogo Teixeira retorna aos Estados Unidos para disputar o The Jack, campeonato considerado a Copa do Mundo do Churrasco - (crédito: Uai Turismo)

Diogo Teixeira retorna aos Estados Unidos para disputar o The Jack, campeonato considerado a Copa do Mundo do Churrasco (BRASIL NO TENNESSEE: Integrantes da equipe brasileira B.R.A. Barbecue Team, O time carimbou o passaporte após figurar como campeão em uma das categorias principais da competição na edição anterior. (Foto: @paespelomundo))

O chef Diogo Teixeira, da Curadoria & Bar Saudade, é novamente o único carioca a disputar o The Jack, uma das competições mais seletivas do circuito internacional de campeonatos de churrasco.

À frente da B.R.A. Barbecue Team, formada por Edd Campos, Carlos Hideki, Lucas Cesar, José Eduardo Resende Alves e Romulo Germano, Diogo volta ao campeonato pelo segundo ano consecutivo e como campeão de uma das etapas, título conquistado em 2025.

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O chef Diogo Teixeira retorna aos Estados Unidos para disputar o The Jack, prestigiado torneio internacional conhecido como a Copa do Mundo do Churrasco. À frente da equipe B.R.A. Barbecue Team. (Foto: @paespelomundo)

Organizado pela KCBS (Kansas City Barbeque Society), o torneio reúne cerca de 120 equipes, sendo aproximadamente 40 internacionais. A classificação não é aberta a inscrições: cada equipe estrangeira precisa vencer uma etapa nacional para garantir a vaga, enquanto as equipes americanas precisam conquistar 7 etapas locais. Esse campeonato é basicamente a Copa do Mundo de Churrasco. É o campeonato da KCBS, a confederação de Kansas City, a maior e mais conceituada dos Estados Unidos, explica Diogo.

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Para o chef, o nível técnico da competição está diretamente ligado ao rigor do processo de classificação. É um campeonato de profissionais competindo. O cara precisa ter uma vida dedicada a isso. Para ganhar 7 etapas nos Estados Unidos, ele provavelmente precisa competir em dezenas de provas diferentes. É um negócio frenético e, por isso, o The Jack é tão valorizado, afirma. O evento realizado no universo da Jack Daniels é regado pela forte cena musical e pela cultura country.

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Finalista do Prêmio Europa de Comunicação com matéria sobre a Suíça. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

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