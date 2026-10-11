Autêntico Aruba Culinary Festival revela a força da gastronomia e da sustentabilidade na ilha caribenha (Chefs e equipe reunidos na abertura do festival (foto: @paespelomundo))

Um festival gastronômico de alto nível vem revelando duas importantes vocações de Aruba: a sustentabilidade e a gastronomia. Participar pela primeira vez do Autêntico Aruba Culinary Festival tem sido uma oportunidade de mergulhar em uma experiência que foge dos estereótipos de sol e mar e apresenta outras riquezas desse país autônomo do Caribe, marcado pela influência holandesa.

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Sobremesas pelo chef Diego Palácios (foto: @paespelomundo)

Uma das primeiras aproximações com a cultura local acontece por meio do papiamento, língua falada pelos arubianos que reúne influências do português, espanhol, holandês e inglês, entre outras. É fácil reconhecer algumas palavras, como as saudações do dia a dia. Mas, se a língua nos aproxima de Aruba, são as pessoas que tornam a ilha cada vez mais interessante.

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Durante os dias de imersão proporcionados pelo festival, tenho descoberto um destino muito mais intenso, interessante e plural do que se imagina quando pensamos em um lugar tipicamente associado ao turismo de sol e mar.

Conhecemos projetos sustentáveis que aproximam o cultivo de alimentos frescos e saudáveis da gastronomia local. É o caso da Petit Green, uma pequena fazenda de germinados que abastece restaurantes e contribui para levar à mesa uma cultura alimentar mais conectada à origem dos ingredientes.

Petit green (foto: @paespelomundo)

Com cerca de 180 quilômetros quadrados de extensão, Aruba também chama a atenção pelo aproveitamento dos recursos. A água é potável e pode ser consumida diretamente da torneira, um aspecto que contribui para a experiência cotidiana de moradores e visitantes.

Nossa imersão cultural e gastronômica incluiu ainda uma visita a uma padaria local, em um bairro residencial, longe do movimento turístico das grandes redes hoteleiras que pontuam as estradas do litoral. É nesses lugares que encontramos um pouco mais do coração da hospitalidade arubiana: pessoas sempre dispostas a ajudar e a receber viajantes curiosos por descobrir novos lugares e sabores.

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Parte dessa culinária traz combinações familiares, como sanduíches de peru com abacaxi, sucos de manga e limonadas. Outros sabores revelam receitas e tradições locais, motivo de orgulho para o país. É o caso dos molhos apimentados, preparados também com frutas, que traduzem a criatividade e a diversidade cultural da ilha.

Muitas das pimentas utilizadas na região vêm de outros países do Caribe e da América do Sul, como a República Dominicana e, mais recentemente, a Venezuela, que fica a cerca de 30 quilômetros de Aruba.

Chefs internacionais e ingredientes locais

Realizado desde 2024, o Autêntico Aruba Culinary Festival vem atraindo a atenção de profissionais e especialistas da gastronomia de diferentes partes do mundo. No jantar de abertura, realizado no Marriott, chefs como Marcus Samuelsson, Diego Palácios, Cristiano Guidetti e Rollym Angela apresentaram um menu sofisticado, capaz de surpreender quem ainda não conhece a força da gastronomia arubiana.

O cardápio explorou ingredientes e combinações marcantes, com peixe cioba, banana, curry e pica di papaya, entre outros sabores. Entre os destaques estavam os pratos principais preparados com lagostim e cioba. Propostas interessantes, saborosas e provocantes, que mostraram como ingredientes e referências culturais podem se encontrar à mesa.

Peixe cioba ao curry por chef Marcus Samuelsson (foto: @paespelomundo)

O festival se encerra neste domingo com um grande encontro gastronômico na cidade. Também espero aproveitar a ocasião para experimentar outras receitas e continuar descobrindo os sabores dessa ilha encantadora.

Aruba merece entrar na lista de quem deseja conhecer um Caribe que vai além das paisagens paradisíacas. Pequena em extensão, mas enorme em hospitalidade e coração, a ilha está pronta para receber quem deseja explorar sua cultura, sua gastronomia e o jeito acolhedor de seu povo.

Os molhos de pimentas, orgulho da ilha (Foto: @paespelomundo)

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Finalista do Prêmio Europa de Comunicação com matéria sobre a Suíça. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

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