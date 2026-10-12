Hotel Londres transforma prédio histórico em listening bar no Centro de BH

Instalado em um edifício de 1934, espaço reúne música em alta fidelidade, discos de vinil, coquetelaria autoral e gastronomia na Avenida Santos Dumont.
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No hipercentro de Belo Horizonte, um edifício histórico ganhou uma nova função sem abandonar o nome que marcou sua trajetória. O Hotel Londres, na Avenida Santos Dumont, abriga um bar que combina música, gastronomia e coquetelaria em um ambiente que preserva referências ao passado do imóvel.
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Inaugurado em 2024, o Hotel Londres Listening Bar aposta em um conceito que coloca a experiência musical no centro da proposta. A casa reúne lounges, ambientes temáticos e um sistema de som planejado para proporcionar uma audição de qualidade, sem seguir necessariamente o modelo das baladas tradicionais.
A iniciativa também chama a atenção para as possibilidades de ocupação de imóveis históricos no Centro de Belo Horizonte, região que reúne diferentes camadas da memória urbana da capital mineira.
Um edifício histórico no hipercentro de BH
Construído em 1934, o prédio de quatro andares é tombado pelo município e está localizado na Avenida Santos Dumont, próximo à Praça da Estação. O imóvel abrigou um hotel e manteve sua identidade original no nome do empreendimento que funciona hoje no local.
A transformação do endereço em espaço de convivência começou após uma reforma que durou cerca de oito meses. A proposta foi adaptar parte do edifício para receber o bar, mantendo a referência à história do antigo hotel.
A decoração combina obras de arte, elementos cenográficos e ambientes com diferentes propostas visuais. Entre as referências estão os Beatles e a Família Addams, além de espaços que exploram cenários inusitados.
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O que é um listening bar?
O conceito de listening bar tem raízes na cultura musical japonesa, especialmente nos cafés dedicados à audição de jazz, conhecidos como jazz kissa. Nesses espaços, a música é tratada como parte central da experiência, com atenção à qualidade do equipamento de som e à seleção das faixas.
No Hotel Londres, a proposta se traduz em um sistema de áudio pensado para manter uma experiência sonora consistente nos diferentes ambientes. A programação musical pode incluir seleções em vinil e apresentações de DJs, com repertório que passa por diferentes estilos.
A ideia é oferecer uma alternativa para quem deseja ouvir música com atenção, conversar e aproveitar a noite em um mesmo endereço. A programação e a atmosfera podem variar conforme o evento.
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Coquetelaria inspirada em Londres e pratos para compartilhar
A carta de drinques autorais também faz parte da identidade da casa. As criações homenageiam ruas e referências da capital britânica, com opções como Baker Street e Oxford Street.
Na gastronomia, o cardápio reúne petiscos e pratos pensados para acompanhar os drinques e serem compartilhados à mesa. Entre as opções divulgadas estão coxinha de frango com catupiry e raspas de limão-siciliano, carpaccio com molho de alcaparras e mostarda Dijon e bruschetta de cogumelos.
A combinação entre música, comida e coquetelaria amplia a proposta do endereço para além da pista de dança, permitindo diferentes formas de aproveitar o espaço.
Uma nova experiência no Centro de Belo Horizonte
O Hotel Londres Listening Bar integra a diversidade de experiências que podem ser encontradas no Centro de Belo Horizonte. A ocupação de um edifício histórico por uma atividade cultural e gastronômica aproxima a memória arquitetônica da cidade de novos hábitos de lazer.
Para quem visita a capital mineira, o endereço pode entrar no roteiro de experiências noturnas, especialmente para quem procura música, ambientes temáticos e coquetelaria em um imóvel que guarda parte da história urbana da região central.
Serviço
Hotel Londres Listening Bar
Endereço: Avenida Santos Dumont, 240, Centro, Belo Horizonte (MG).
Funcionamento: sextas e sábados, das 20h às 3h.
Reservas: consulte os canais oficiais do estabelecimento antes da visita, pois as condições de entrada e a programação podem variar. Instagram: Hotel Londres
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