Hotel Londres transforma prédio histórico em listening bar no Centro de BH (Detalhes da fachada do icônico Hotel Londres, construído em 1934 no hipercentro de Belo Horizonte. O edifício histórico atrai olhares por sua arquitetura preservada e sua importância para a memória urbana da cidade. (Foto: Divulgação / Hotel Londres))

Instalado em um edifício de 1934, espaço reúne música em alta fidelidade, discos de vinil, coquetelaria autoral e gastronomia na Avenida Santos Dumont.

No hipercentro de Belo Horizonte, um edifício histórico ganhou uma nova função sem abandonar o nome que marcou sua trajetória. O Hotel Londres, na Avenida Santos Dumont, abriga um bar que combina música, gastronomia e coquetelaria em um ambiente que preserva referências ao passado do imóvel.

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Inaugurado em 2024, o Hotel Londres Listening Bar aposta em um conceito que coloca a experiência musical no centro da proposta. A casa reúne lounges, ambientes temáticos e um sistema de som planejado para proporcionar uma audição de qualidade, sem seguir necessariamente o modelo das baladas tradicionais.

A iniciativa também chama a atenção para as possibilidades de ocupação de imóveis históricos no Centro de Belo Horizonte, região que reúne diferentes camadas da memória urbana da capital mineira.

A proposta do espaço valoriza a seleção musical e a experiência de audição em diferentes ambientes. (Foto: Divulgação/ Hotel Londres)

Um edifício histórico no hipercentro de BH

Construído em 1934, o prédio de quatro andares é tombado pelo município e está localizado na Avenida Santos Dumont, próximo à Praça da Estação. O imóvel abrigou um hotel e manteve sua identidade original no nome do empreendimento que funciona hoje no local.

A transformação do endereço em espaço de convivência começou após uma reforma que durou cerca de oito meses. A proposta foi adaptar parte do edifício para receber o bar, mantendo a referência à história do antigo hotel.

A decoração combina obras de arte, elementos cenográficos e ambientes com diferentes propostas visuais. Entre as referências estão os Beatles e a Família Addams, além de espaços que exploram cenários inusitados.

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O que é um listening bar?

O conceito de listening bar tem raízes na cultura musical japonesa, especialmente nos cafés dedicados à audição de jazz, conhecidos como jazz kissa. Nesses espaços, a música é tratada como parte central da experiência, com atenção à qualidade do equipamento de som e à seleção das faixas.

No Hotel Londres, a proposta se traduz em um sistema de áudio pensado para manter uma experiência sonora consistente nos diferentes ambientes. A programação musical pode incluir seleções em vinil e apresentações de DJs, com repertório que passa por diferentes estilos.

A ideia é oferecer uma alternativa para quem deseja ouvir música com atenção, conversar e aproveitar a noite em um mesmo endereço. A programação e a atmosfera podem variar conforme o evento.

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Coquetelaria inspirada em Londres e pratos para compartilhar

A carta de drinques autorais também faz parte da identidade da casa. As criações homenageiam ruas e referências da capital britânica, com opções como Baker Street e Oxford Street.

Na gastronomia, o cardápio reúne petiscos e pratos pensados para acompanhar os drinques e serem compartilhados à mesa. Entre as opções divulgadas estão coxinha de frango com catupiry e raspas de limão-siciliano, carpaccio com molho de alcaparras e mostarda Dijon e bruschetta de cogumelos.

A combinação entre música, comida e coquetelaria amplia a proposta do endereço para além da pista de dança, permitindo diferentes formas de aproveitar o espaço.

Drinques autorais integram a experiência gastronômica do Hotel Londres Listening Bar. (Foto: Divulgação / Hotel Londres)

Uma nova experiência no Centro de Belo Horizonte

O Hotel Londres Listening Bar integra a diversidade de experiências que podem ser encontradas no Centro de Belo Horizonte. A ocupação de um edifício histórico por uma atividade cultural e gastronômica aproxima a memória arquitetônica da cidade de novos hábitos de lazer.

Para quem visita a capital mineira, o endereço pode entrar no roteiro de experiências noturnas, especialmente para quem procura música, ambientes temáticos e coquetelaria em um imóvel que guarda parte da história urbana da região central.

Serviço

Hotel Londres Listening Bar

Endereço: Avenida Santos Dumont, 240, Centro, Belo Horizonte (MG).

Funcionamento: sextas e sábados, das 20h às 3h.

Reservas: consulte os canais oficiais do estabelecimento antes da visita, pois as condições de entrada e a programação podem variar. Instagram: Hotel Londres

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