De campeonato mundial de kitesurfe à forró na comunidade, o surpreendente turismo na Rota Costa dos Ventos no Ceará - (crédito: Uai Turismo)

De campeonato mundial de kitesurfe à forró na comunidade, o surpreendente turismo na Rota Costa dos Ventos no Ceará (Hotel Bambublu em Itarema, CE. (Foto: @paespelomundo) )

Fazer turismo no Ceará é fascinante! Um estado com 573 km de litoral, mais de 9 milhões de habitantes, divididos em seus 184 municípios, tem muito o que mostrar. E parte dessa grandiosidade é o que pode ser vivenciado na Rota Costa dos Ventos, integração turística que reúne atrativos de 9 municípios do litoral oeste do estado.

Esta semana, o Receptivo de Charme, juntamente com Sebrae e Setur CE, receberam operadoras de turismo do sudeste e sul do Brasil para uma imersão no turismo de experiência em três cidades da Rota: Amontada, Trairí e Itarema.

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Operadoras de Turismo recebem capacitação em Famtour . (Foto: @paespelomundo)

A maioria desses municípios vem desenvolvendo sua vocação turística desde a chegada de atletas, principalmente europeus, primeiramente do Kitesurfe, mas também agora de outros esportes náuticos. Esses atletas rodam o mundo em busca de lugares que possibilitem bons ventos e mares para iniciantes ou profissionais, ou seja de águas quentes de calmas à ventos fortes e ondas constantes.

Características comuns permeiam a turma do kite: longas estadias, podendo chegar a seis meses, ou seja, viajam em família ou grupos de amigos; acordam e dormem cedo, portanto: não são de baladas noturnas; curiosos da culinária local, então: é comum ver nos cardápios tigelas de açaí com frutas, peixes frescos grelhados, e muita água de coco. Além, claro, do excelente tíquete médio nas hospedagens, mesmo nas de longa duração, podendo chegar a quase 2mil reais a diária média.

Esse cenário desperta cada vez mais a curiosidade do viajante brasileiro que busca não só um destino de esportes náuticos, mas também lugares que apresentam atividades de bem-estar, uma das consequências também da turma do kite, que buscam massagens, ioga, e conexão com a natureza local.

(Foto: @paespelomundo)







Mundial de Kite Surfe em Itarema

É no município de Itarema, em plena expansão da atividade turística, mas ainda com aquele clima de interior rural e bucólico, que os principais atletas de kitesurfe do mundo se reuniram de 20 a 24 de outubro, no WKF World Kite Fest. De frente para a escola Soul Kite Brazil @soulkitebrazil, o maior evento do kite WKF.

Além das velas colorindo o horizonte, a gastronomia vem surpreendendo quem passa por lá. A maioria dos restaurantes fica nos hotéis e geralmente são abertos ao público. Na pousada Kiriri @pousadakiriri, por exemplo, um cardápio surpreendente: de steak au poivré à táboa de frutos do mar com legumes.

E apesar dos nomes originais e estrangeiros de alguns pratos, o forte aqui é a valorização dos insumos locais, como as carnes curadas ao sal, os peixes pescados na região e os temperos das pequenas hortas caseiras.

(Foto: @paespelomundo)







A Hospedagem em Itarema é diversa, entre casas e bangalôs pé na areia, principalmente com estruturas voltadas ao kitesurfe. Hospedagens como a Vila Ybytu @vilaybytu; Kalit Hotel @hotelkalit; Locanda Dei Venti @locandadeiventi e a BambuBlu @bambu.blu, onde me hospedei recebem de forma muito acolhedora clientes cativos, muitos deles conhecidos há anos.

A pousada BambuBlu tem uma estrutura rústica e elegante. Na casa que me hospedei: dois grandes quartos separados por uma grande sala, tudo muito privativo e de frente para o pátio principal. O vento constante dispensa ar condicionados. E o café da manhã é uma combinação sofisticada de receitas argentinas, francesas, brasileiras. De rabanada com frutas à cuscuz, pão de queijo, etc.

Zorah Beach inspiração indiana e indicação no Guia Michelin. (Foto: @paespelomundo)

Trairí e brasilidade indiana

Na cidade de Trairí talvez vivenciei a hospedagem mais diferenciada da rota. Um lindo hotel pé na areia com inspiração asiática, principalmente da Índia e Indonésia. No Zorah Beach @zorahbeachhotel, amplos apartamentos e bangalôs que nos levam a espiritualidade e cultura asiática. As portas em madeira talhada, as obras de artes que contam a história de lugares com o Rajastão (região de origem do próprietário), além de um Buda sentado de toneladas.

A piscina é outra atração: ampla, forma um dos lindos visuais do hotel que possui inclusive recomendação do guia Michelin. Ainda em Trairí, a pousada do Paiva @pousadadopaiva me trouxe muitas lembranças. Com mais de 30 anos de existência, a pousada foi o local escolhido por minha turma de colégio para a comemoração da formatura escolar.

E parece que fui transportado no tempo: o mesmo acolhimento afetivo, o lual no mar, um sunset para brindar os bons momentos. É um lugar realmente inesquecível.

Pousada do Paiva em Flecheiras. (Foto: @paespelomundo)

Além da Pousada do Paiva, visitamos a Maré Alta @marealtaflecheiras; a Rede Beach @redebeachoficial; e a Vila Vagalume @vilavagalume; Catavento @pousadacataventoceara. Cada uma com características bem peculiares, mas todas voltadas ao esporte, à saude, ao bem-estar, o que, de fato, vem se tornando o grande atrativo turístico da região.

Por isso, em todas essas cidades surgem escolas de kitesurfe e outros esportes como a Guajiru Kite Center @gkcwatersports.

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Nasce uma estrela do Turismo

Icaraizinho de Amontada, a praia que leva também o nome da cidade (Amontada), vem ganhando um espaço seleto no turismo brasileiro. Ao anunciar no meu Instagram @paespelomundo que estava na região, muitas mensagens de quem já esteve ou de quem estar por vir a essa praia cada vez mais badalada, vibrante e interessante na costa oeste do Ceará.

Eu poderia ficar mais dias e dias e semanas em Amontada para vivenciar: os quintais gastronômicos, a delicadeza na hospitalidade da pousada Vila Ikária @vilaikária na rua mais movimentada do centrinho, além, claro das outras pousadas e hotéis da região, as baladinhas pé na areia, e inclusive o Forró na comunidade em Moitas, um dos pontos altos no quesito experiência na viagem.

Forró na comunidade em Moitas. (Foto: @paespelomundo)

Diante da pressão tecnológica, não imaginava encontrar um forró, na frente de um eco-museu com um bingo sorteando obras de artes de artistas locais. E mais pitoresco: os participantes eram jovens pescadores, bugueiros, trabalhadores da comunidade de Moitas. Foi uma noite especial e de muito conhecimento, que merece uma coluna especial (em breve!).

Em Amontada estão a maior parte das hospedagens, restaurantes e beaches clubes, como o hotel Club de Mar @clubdemarcondohotel; Aqua de Mar @aquademarcondohotel; Varanda Amar @pousada_varanda_amar; Aloha Village @alohavillagehotel; CollinaBeach@collinabeach e a Moriá Eco Lodge @moriaecolodge.

Quintal Gastronômico da Dona Jô. (Foto: @paespelomundo)

É preciso ressaltar que a culinária cearense tem uma força, um tempero que agrada a gregos e troianos (a nordestinos e sulistas). Restaurantes de praias e rios como o Croa dos Ventos @croadoventos; Restaurante Dona Flor @donaflorr; Recanto das Águas@recanto.das.aguas21; Barraca a Mana @barrcaamana; Barraca da Memê @barraca_da_meme ou ainda o OndaBeach Club @ondabeachclub.icaraizinho; Restaurante Flor do Mar @flordomar.icaraizinho; SunsetBar @sunsetbaricaraizinho; Terrasa Solar @terrasasolar; Restaurante Dona Jô @jodemiotas.

(Foto: @paespelomundo)

Ainda que a Rota Costa dos Ventos seja relativamente nova, lançada em 2022, empreendedores locais com o auxílio do Sebrae já se preparam para o futuro da região.

O kitesurfe demanda uma cultura e práticas saudáveis, de bem-estar como ioga, massagens, cenários de contemplação (do amanhecer ao pôr do sol). Um dos projetos que são as sementes desse futuro é a Casa das Rendas, um espaço para essas práticas e que promete se tornar uma escola para formar novos talentos.

Se no Ceará é assim como poetizou e profetizou o cearense Fagner em músicas ícones da cultura brasileira, é preciso viver tudo isso para descobrir um Ceará fascinante. Mesmo quem vem diversas vezes ao estado ainda vai se surpreender com histórias como da igrejinha de Almofala que foi soterrada pelas dunas, ou ainda pelas razões que levaram a comunidade de Moitas a resistir a especulação imobiliária com forró e bingo. Sem esquecer, claro, que este é um destino de sol e praia, mas também de bem-estar e muita cultura.

É sempre um prazer voltar ao Ceará. Bravo, receptivo de Charme, Sebrae, Setur! Bravo!

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Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil e Travel Food&Drinks; finalista do prêmio Europa de comunicação em 2025.

Já esteve comendo bem e se hospedando em mais de 35 países pelo mundo.

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