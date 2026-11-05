Paes entrevista Chef Roberta Sudbrack: Eu viajei demais com quiabo na mala para mostrar um Brasil que é lindo. E pagando do próprio bolso - (crédito: Uai Turismo)

Paes entrevista Chef Roberta Sudbrack: Eu viajei demais com quiabo na mala para mostrar um Brasil que é lindo. E pagando do próprio bolso (Chef Sudbrack em Salvador. (Foto: @paespelomundo))

A chef reflete sobre a responsabilidade social da gastronomia e a superação do eurocentrismo, apontando a união coletiva do setor como o caminho para valorizar quem produz no campo e enfrentar as desigualdades do país.

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Chef Sudbrack no restaurante Amado em Salvador. (Foto:@paespelomundo)

Ela é uma das pioneiras em descontrair a cozinha sofisticada, tema que vem se ampliando nos salões de restaurantes elegantes e badalados. Mas para a chef Roberta Sudbrack a simplicidade vai além do prato, está no traduzir a vida no campo. Nesse bate-papo, a chef gaúcha que abraça o Rio de Janeiro com o restaurante SUD, O Pássaro Verde desde 2018, mostra sua relação muito próxima com os insumos brasileiros. Os queijos artesanais, por exemplo, foram tema de briga com o poder público e contra a burocracia que dificulta sua comercialização.

Sou de briga! alerta a chef de bochechas rosadas e uma presença carinhosa em todos os momentos nos quais estivemos juntos na comemoração dos 20 anos do restaurante Amado em Salvador. O Edinho é o melhor de todos! Ele é generoso, é paciente, afirmou, tecendo elogios ao chef anfitrião. Entre carinhos e afetos, a firmeza e seriedade de uma chef-cidadã que sai na frente em busca de espaços, prioridades, que põe na mesa o ingrediente do bom produtor, antes mesmo de qualquer receita.

Colocar o nome do produtor no cardápio desde 2005 e sensibilizar o consumidor sobre a importância do produtor foi só o começo

Thiago Paes: brasilidade, diversidade, biodiversidade, biomas… Esses são temas importantes para você, é importante que os chefs falem disso?

Chef Sudbrack: Muito. Eu sou… eu sou de briga! Não sei se você lembra da história do queijo…

Thiago: no Rock in Rio?

Chef Sudbrack: Sim. Eu acho que isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa cozinha. Se a gente não defender o que a gente acredita, não defender toda essa brasilidade, não defender a cultura, não defender o gesto, isso vai se perdendo. E a gastronomia, que é o que nos faz falar através dos produtos dessas pessoas, através da história dessas pessoas, através da luta delas… Se a gente não tiver isso, a gente não é nada.

Então é muito importante que a gente se posicione, que a gente lute, que a gente esteja pronto para encarar as batalhas e falar por eles. Porque eu me lembro quando eu abri o Roberta Sudbrack em 2005, não se escrevia o nome do produtor, não se falava de onde vinha aquilo. E, por exemplo, era muito mais fácil comprar uma farinha italiana para fazer um angu do que trazer uma farinha de um moinho movido a água, um moinho de pedra lá do interior de Minas Gerais. Para trazer essa farinha, tinha que sair no burro, passar pelo carteiro, depois alguém botar aquilo lá no porta-malas do ônibus e trazer para a gente. Literalmente era assim que eu conseguia trazer.

Os queijos, todos proibidos. Então a gente luta mesmo antes de conseguir uma mudança como a que a gente conseguiu naquele episódio. Aquilo ali foi uma batalha de vida. Quando aconteceu, eu falei: “Agora eu vou até o final”. Foi muito difícil, muito doloroso, aquilo doía em mim todos os dias, mas acho que caiu no colo certo, porque eu sou de briga. Quando aconteceu, eu falei: “Eu não vou parar, não”.

Chef Roberta Sudbrack, Edinho Engel e Rodrigo Oliveira. (Foto: Robson Paixão)

Paes: Mas vinte e um anos depois, os desafios parecem ainda ser os mesmos. Os queijos artesanais de Minas Gerais têm reconhecimento hoje o pingo tem reconhecimento da Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade , mas os queijos não podem ser exportados para onde eles são reconhecidos internacionalmente.

Chef Sudbrack: É uma batalha atrás da outra. E eu acho que a gente tem que estar disposto, porque enquanto você está vivo, está trabalhando com essa matéria viva que é o alimento… Eu gosto muito de olhar o alimento, e, antes, ter visitado o produtor, então olhar o alimento e ver a carinha do produtor ali naquele alimento.

Então, enquanto eu estou trabalhando com essas pessoas, com a vida delas nas minhas mãos, eu tenho que ter essa disposição, eu tenho que ter essa coragem. Eu tenho que estar pronta para… Não é só cozinhar; é cozinhar, é respeitar, é buscar o que está lá no campo e trazer para a mesa. Como eu estava te falando, a gente em 2005 botava o nome das pessoas no cardápio já. Era uma coisa muito nova, ninguém botava.

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Paes: E ainda é novo isso

Chef Sudbrack: Ainda é! Você imagine em 2005, né? Mas eu acho que é isso: a gente ganha uma batalha e já sabe que tem outra, e tem que estar disposto.

Na época daquela questão lá, eles falavam muito de SIF. SIF não é um selo para produtor; SIF é um selo para a indústria. Para um pequeno produtor ou um produtor médio conseguir um SIF, é mais caro do que a indústria dele, então não existe. Tinha que se criar um modelo que desse possibilidade para ele se sustentar, para ele expor a produção dele.

Quando você vai para a Europa, você vê uma ligação tanto do cozinheiro quanto do consumidor com esse produtor. Você vê uma deferência, que é respeito, de você saber que aquela matéria-prima feita com tanta dificuldade, em escala tão menor, é muito valiosa. Ela é muito valiosa! Eu acho que isso falta, isso a gente ainda não consegue perceber como algo grandioso, sabe? Acho que avançamos, sim, mas acho que falta muito.

Paes: Na América Latina principalmente no Brasil , temos uma das maiores biodiversidades do planeta e ainda não conhecemos os nossos insumos. Queria que a senhora falasse dessa relação que o latino-americano tem com os seus próprios produtos, que muitas vezes precisa da chancela de prêmios internacionais, que precisa do olhar ainda do colonizador para reconhecer os seus próprios produtos. O que a senhora acha disso?

Chef Sudbrack: A gente não precisa ficar inventando moda, a gente não precisa querer ser exótico, a gente não precisa querer ser nada de muito espetacular: a gente é rico!

A riqueza das nossas frutas, da nossa vegetação, daquilo que… Eu costumo dizer que não vai dar tempo de conhecer tudo, e olha que eu sou uma curiosa feroz! Mas não vai dar tempo de conhecer tudo, quiçá tempo de usar tudo. Então, primeiro é isso: a gente é muito rico. E a gente sendo muito rico, às vezes eu acho que a gente meio que se acomoda naquilo que a gente já conhece.

Eu sempre trabalhei e lutei muito pelos produtos do dia a dia, muito normais, como maxixe, quiabo, chuchu, para fazer esses ingredientes chegarem à mesa de um restaurante com uma expressão que pudesse mostrar toda a grandiosidade de cada um, sem transformar eles em nada que eles não pediram para ser. Eu gosto dessa frase que eu falo: “Não transforme o ingrediente em algo que ele não pediu para ser”.

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Paes: Quando a gente fala de trabalhar com o mais simples, a gente também precisa sensibilizar o consumidor que está lá na ponta e que mantém o restaurante porque o restaurante não se mantém só com as ideais, ele precisa ser sustentável economicamente. Como sensibilizar o consumidor que muitas vezes sai uma vez na semana, uma vez no mês para jantar, para fazer um almoço em família? Como sensibilizar essa figura que é tão importante para a gastronomia, para que ela entenda toda a cadeia, para que entenda que existe por trás daquele prato instagramável uma cadeia enorme que precisa ser valorizada…

Chef Sudbrack: Respeitada.

Thiago: Como sensibilizar, até porque muitas vezes levanta-se a questão do preço: “Ah, mas é mais caro”.

Chef Sudbrack: É trabalho de formiguinha. É trabalho de cada cozinheiro, é trabalho de cada lugar tentar ao máximo dar mais valor ao que é realmente feito com mais carinho, com mais dificuldade, aquilo que passa de pai para filho, essa cultura gastronômica. E é trabalho de cada um, não vai ser uma coisa que vai acontecer da noite para o dia.

Eu acho que a gente hoje em dia está até mais unido, mas as grandes culturas gastronômicas que apareceram isso aconteceu muito na Espanha e no Peru , houve uma união muito grande de todos os cozinheiros para trabalhar esses produtos em bloco. Isso não aconteceu no Brasil ainda. A gente tem cada um fazendo lá a sua partezinha, e acho que está caminhando. Acho que a pandemia teve tudo de ruim, mas teve uma coisa de bom: a gente queria ajudar muito as pessoas, e os pequenos produtores apareceram muito mais. A gente percebia que era melhor pagar um pouquinho mais numa goiabada, num queijo, numa rapadura que tivesse história.

Então eu acho que cada cozinheiro está cada vez mais certo de que a gastronomia brasileira não se faz só porque a gente repete um prato; ela se faz através do produto, ela se faz através dessa memória, ela se faz através eu gosto muito de falar isso do gesto. A gente não pode deixar o gesto se perder.

Paes: Isso me faz lembrar, chef, o trabalho da Manu Buffara…

Chef Sudbrack: uma Querida!

Paes: Vocês oferecem o insumo do produtor. Esse insumo pode vir sozinho, pode vir numa receita. É mais ou menos isso?

Chef Sudbrack: É exatamente isso! É cada vez complicar menos. Eu acho que a gente viveu uma fase de muita complicação, de muita tecnologia na cozinha, de muita intervenção. Tudo ficou muito parecido. Foi válida, foi importante, fez parte de um movimento mundial e da moderna cozinha brasileira também, mas agora eu acho que é isso.

É trabalhar aquele ingrediente com o máximo de respeito, sabendo que ele é que tem que ser a grande estrela. Não você, não tem que ter sua assinatura. Eu acho que você tem que cada vez mais ter o ingrediente como a estrela principal, porque ele ainda é muito difícil de chegar para a gente, ainda é muito custoso. E, como você disse, às vezes o cliente não entende o quanto aquele ingrediente foi difícil de chegar até ali e o quanto ele é valoroso. Então a gente tem que trabalhar muito isso, cada vez mais.

Paes: Sensibilização do consumidor?

Chef Sudbrack: Isso: você trazer esse ingrediente para o restaurante e nominar de quem é, de onde veio, a história dele.

Paes: Recentemente o Brasil saiu do Mapa da Fome mais uma vez. E isso é muito significativo para um país em desenvolvimento, potência do sul global. Como trazer (ou não) essa temática para dentro do restaurante, para ambientes sofisticados, com produtos muitas vezes caros

Chef Sudbrack: Eu acho que o cozinheiro tem um papel social muito importante e ele precisa estar sempre atento a isso. Acho que são blocos diferentes, mas o cozinheiro não pode estar alheio a isso. Ainda que ele tenha um restaurante sofisticadíssimo, com talheres de prata, copos de cristal, ele tem de alguma maneira que emprestar o seu dom, as suas horas, a sua maneira de enxergar a gastronomia em algum projeto social, buscar não esperar bater na porta , ir lá e buscar, fazer a sua parte, porque é muito gratificante. Eu faço muito isso e é uma troca diferente.

No restaurante, no dia a dia, você tem uma troca que, para quem gosta do que faz, é muito importante, porque é um trabalho também muito duro, muito maçante para o corpo, para a vida de cada um. É uma dedicação insana, eu diria. E você não procurar uma válvula de escape para usar o seu dom, usar o seu conhecimento para fazer uma parte importante como cidadão, fica faltando um pedaço. Para mim, fica.

Paes: Nós estamos vivendo hoje na América Latina um movimento muito grande de reconhecimento da própria latinidade. Prêmios locais, festivais… Como é que a senhora vê o trabalho que faz hoje no contexto da América Latina?

Chef Sudbrack: Eu sou de uma geração que meio que semeou o solo e saiu sozinha com o trator cuidando desse solo para que isso começasse a florescer. Então, na minha época, a gente viajou demais!

Eu viajei demais com quiabo na mala pelo mundo inteiro e muitas vezes pagando do próprio bolso, para mostrar um Brasil que é lindo, que é rico, que é interessantíssimo e não precisa ser o Brasil exótico; é o Brasil verdadeiro, o Brasil dos produtos que estão aí. Não precisa ser uma fruta diferente, pode ser uma fruta local, pode ser um quiabo, pode ser um maxixe…

Eu me lembro que, quando eu estava no Palácio da Alvorada, eu usava maxixe e aí sempre vinha um mordomo e pedia um maxixe para mostrar para o chefe de Estado, para alguém, o que era um maxixe. E depois, no restaurante, eu continuei usando. E aí, quando me pediam um maxixe no restaurante, eu já chegava na mesa falando em inglês, porque eu partia do princípio de que, se a pessoa não conhecia o maxixe, ela era estrangeira. E a maioria das vezes eram brasileiros!

Então esse é um papel do cozinheiro. É o papel do cozinheiro não só usar o que é diferente, mas usar o que é do dia a dia. A minha maior fonte de inspiração é o dia a dia. É o gestual das cozinheiras de forno e fogão, é uma comida caseira muito bem-feita, descobrir de onde vem aquele ingrediente, levar aquele ingrediente para dentro da minha cozinha.

Então a gente fez uma parte muito importante, que foi desbravar isso, ir a todos os festivais, falar muito sobre a cozinha brasileira. E agora tem que se dar continuidade a isso. Teve um enfraquecimento grande dos festivais, dos encontros… Acho que são fases. Acho que vai voltar a acontecer.

Paes: existe algum tipo de preconceito em relação aos insumos brasileiros?

Chef Sudbrack: Acho que já houve, mas hoje eu acho incrível. Eu, quando botei quiabo da primeira vez no meu cardápio, tinha que falar para o garçom que eu dava uma televisão se ele conseguisse vender! Porque só chegava na cozinha assim: “Restrição: quiabo. Restrição: quiabo”. Eu falei: “A partir de agora, quem conseguir vender o quiabo ganha uma televisão”.

Paes: Tenho falado nos últimos anos sobre a descontração dos lugares sofisticados

Chef Sudbrack: Eu tive o primeiro restaurante do Brasil que só servia menu degustação, por onze anos. Eu acreditava naquilo. Aquilo era um momento da gastronomia brasileira que a gente estava focado na cozinha europeia. Então os garçons usavam terno, gravata… Fez parte aquele momento, foi importante. Mas acho que, com a quantidade de coisas, a quantidade de festivais, a quantidade de restaurantes, aquilo acabou ficando chato.

Então, quando eu fechei o meu restaurante, foi por causa disso. Eu queria continuar… Eu falava assim: “Olha, eu rompi com a forma, mas o conteúdo está igual”. É como se o embrulho para presente para mim agora tivesse que ser mais simples: eu prefiro aquele papel pardo de armazém e um barbantinho. Mas o meu produtor, a minha produtora de orgânicos é a mesma há vinte e cinco anos; o meu fornecedor de carne, os produtos que eu uso, as técnicas que eu uso, elas estão todas ali. O que eu fazia no outro restaurante, eu faço nesse, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira descontraída, de uma maneira como a que a gente fez aqui hoje.

Você passou por várias nuances de sabor, de técnicas e de chefs diferentes, mas você estava descontraído, estava de uma maneira menos rígida, menos “tem que ser assim”. Eu já fui assim. Eu já disse que não podia trocar batatinha por arrozinho. Hoje em dia eu acho isso uma grande bobagem e acho que a liberdade é fundamental tanto para mim quanto para o cliente. Mas isso é uma questão de construção de cada um também, de vivência, de conquistas pessoais, de enxergar o mundo de uma maneira mais ampla, eu acho.

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia e esta nas redes sociais como @paespelomundo.

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