Como a gastronomia está transformando o turismo em Aruba (Entrada do jantar collab com os chefs Virgilio Martinez e Urvin Croes. (Foto: @paespelomundo))

Aruba, a ilha caribenha colocou a gastronomia como estratégia para desenvolvimento do turismo local.

Um destino gastronômico que atrai turistas para conhecer a cultura local por meio de seus sabores, de seus talentos à frente de projetos sustentáveis, internacionais. Aruba, a bela ilha caribenha, colocou a gastronomia no centro de sua estratégia de desenvolvimento do turismo local e vem realizando feitos relevantes.

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Um dos instrumentos desse posicionamento é o festival gastronômico Autêntico Culinary. Uma semana de programação que reúne chefs premiados, especialistas em guias como o Michelin, 50 best, entre convidados, observadores, comunicadores do turismo e da gastronomia. É um momento de celebração dessa estratégia que coloca Aruba frente a práticas internacionais, transformando o evento no ponto de partida para um novo turismo na ilha.

Um destino gastronômico que atrai turistas para conhecer a cultura local por meio de seus sabores, de seus talentos à frente de projetos sustentáveis, internacionais. Aruba, a bela ilha caribenha, colocou a gastronomia no centro de sua estratégia de desenvolvimento do turismo local e vem realizando feitos relevantes.

Um dos instrumentos desse posicionamento é o festival gastronômico Autêntico Culinary. Uma semana de programação que reúne chefs premiados, especialistas em guias como o Michelin, 50 best, entre convidados, observadores, comunicadores do turismo e da gastronomia. É um momento de celebração dessa estratégia que coloca Aruba frente a práticas internacionais, transformando o evento no ponto de partida para um novo turismo na ilha.

Chef Urvin Croes na cozinha do Infini Aruba. (Foto:@paespelomundo)

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Neste ano o Autêntico contou com a participação do chef Virgílio Martinez, do restaurante Central (Lima, Peru), totalmente envolvido na cozinha de pesquisa. Uma referência mundial e que acaba de receber outro prêmio: o de melhor restaurante de vegetais do mundo. Virgílio é um chef ativista do meio ambiente, da saudabilidade, das questões da América Latina por meio da nossa biodiversidade. É grandioso ter esse tipo de discussão sofisticada em qualquer festival, e o Autêntico Aruba apresentou esse tema como pilar de suas estratégias e não como narrativa.

Infini Aruba. (Foto: @paespelomundo)

Na semana do Autêntico, de 3 a 11 de outubro de 2026, jantares, encontros, entrevistas e intercâmbios com chefs como o etíope radicado em Nova Iorque Marcus Samuelsson; o mixologista Luca Cinalli, que assina cartas de bares no topo da lista do 50 Best, como o Nightjar e Oriole; talentos locais como o chef Urvin Croes e Moises Ramirez vencedores do Iron Chef Aruba, além de personalidades marcantes da gastronomia regional.

Aulas praticas no Autêntico Aruba Festival de Gastronomia. (Foto: @paespelomundo)

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Ou seja, em vez de limitar o evento a uma atração voltada apenas ao consumidor final, a iniciativa articulou o setor por meio da capacitação dos profissionais da hospitalidade local; promovendo integração de políticas ambientais e de manejo, fortalecendo a sustentabilidade, alinhada as exigências globais; além da valorização da identidade e biodiversidade tendo como vitrine os sabores da região.

Chef Moises Ramirez, vencedor do Iron Chef Aruba. (Foto: @paespelomundo)

Portanto, quem vai a Aruba pode se surpreender com a pequena ilha caribenha que possui vasta rede hoteleira de luxo em padrão internacional, nos hospedamos no Renaissence, detentor da famosa ilha privada onde ficam os flamingos e que vem ganhando espaço na América Latina entre os viajantes mais antenados com a proposta local do bem receber, das práticas sustentáveis e da gastronomia.

Por ser uma ilha com apenas 180km2 de área total, são aproximadamente 32km de uma ponta a outra muitos dos insumos da culinária local vem de outros países próximos, como a Venezuela. O que torna cada pedacinho de Aruba importante para o desenvolvimento de produtos como vimos no projeto Pétit Green, que desenvolve folhas em miniatura para servir em restaurantes locais.

Aula pratica de culinária arubiana. (Foto: @paespelomundo)

Destinos de sol e mar, como Aruba, vêm se mostrando cada vez mais interessantes além desse esteriótipo. A interação com a comunidade local dentro e fora do festival mostra que a ilha é daqueles lugares para voltar muitas vezes, em qualquer estação do ano. Tranquilidade, bem-estar, boa gastronomia, num destino onde tudo está a poucos quilômetros, onde conforto e autenticidade caminham juntos. Essa é a vanguarda do turismo gastronômico: reunir a natureza ao bem-estar, comendo e vivendo bem. É isso.

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Está nas redes sociais como @paespelomundo.

Apresentador em Travel Box Brazil. Press: contato@paespelomundo.com.br

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