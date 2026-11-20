Muito além do top 50: porque o outono é o convite perfeito para percorrer o Chile de taça em taça - (crédito: Uai Turismo)

Muito além do top 50: porque o outono é o convite perfeito para percorrer o Chile de taça em taça (O enoturismo no Chile combina vinho, gastronomia e paisagens de outono. À esquerda, mesa posta entre as videiras douradas da Viña Casas del Bosque, no Vale de Casablanca. À direita, casal brinda no restaurante Rayuela, da Viña Viu Manent, no Vale de Colchagua (Fotos divulgação))

Esta semana, Santiago entrou definitivamente para a história do enoturismo global ao sediar, pela primeira vez em uma capital latino-americana, a cerimônia do The Worlds 50 Best Vineyards 2026. Os resultados confirmaram o que o paladar brasileiro já reconhece há décadas: o Chile não apenas produz vinhos de excelência, mas oferece algumas das melhores experiências de hospitalidade do planeta.

O país colocou sete vinícolas no cobiçado Top 50 mundial, o maior número de qualquer nação nesta edição, lideradas pela Viña Montes (3ª do mundo e eleita a Melhor da América do Sul) e pela Clos Apalta (6ª), colocando o Vale de Colchagua como a única região do globo com dois representantes entre os dez primeiros. Somam-se a elas a Casas del Bosque (13ª, em Casablanca), a Viu Manent (19ª, em Colchagua) e três ícones do Vale do Maipo: Concha y Toro (estreando na 23ª posição), Almaviva (28ª) e Santa Rita (48ª), além da Haras de Pirque (84ª) na lista estendida.

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Vinhedos da Viña Montes em Apalta, no Vale de Colchagua. A vinícola ficou em 3º lugar no ranking mundial de 2026 (Foto: divulgação)

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Tudo isso sob o brilho da VIK, em Millahue, que, após ser coroada a número 1 do mundo em 2025, já não volta a competir por integrar o seleto hall da fama vitalício Best of the Best, um ícone que muitos brasileiros já conhecem e que hoje serve como ponto de partida para descobrir um universo muito mais amplo.

Porque, para o viajante brasileiro que já está planejando a próxima temporada, a VIK e as demais premiadas são apenas a porta de entrada. O verdadeiro segredo do Chile é que hoje é perfeitamente possível desenhar um roteiro inteiro pelo país guiado exclusivamente pela perspectiva de seus vinhedos.

Casona de Pirque, antiga residência de verão da família Concha y Toro, no Vale do Maipo (Foto: divulgação)

Segundo o Cadastro Nacional de Enoturismo, o Chile conta atualmente com 219 vinícolas abertas ao turismo, espalhadas por 11 regiões distintas, do Vale do Elqui e de Atacama, no norte, passando pelos vales costeiros e cordilheiranos da zona central, até as paisagens verdes e vulcânicas do sul, em Malleco, Osorno e Patagônia. Mais de 70% delas já integram gastronomia autoral de alto nível à experiência, transformando cada visita em um mergulho cultural e paisagístico.

Área ao ar livre da Viña Casas del Bosque, com vista para os vinhedos do Vale de Casablanca (Foto: divulgação)

E se há uma época mágica para viver essa rota e enxergar o país de outra maneira, é o outono chileno (entre março e maio). Com voos diretos a partir do Brasil e sem o desgaste de grandes diferenças de fuso horário, o visitante encontra uma policromia única: os vinhedos e os bosques nativos se tingem de tons dourados, acobreados e avermelhados, criando um cenário cinematográfico que convida a percorrer o território sem pressa.

É também nessa estação que ganha vida o calendário vibrante das festas da vindima. Realizadas de norte a sul nas principais regiões produtoras, essas celebrações permitem participar da colheita, provar safras recém-saídas das barricas, desfrutar da culinária local e conhecer de perto os produtores que dão alma a essa indústria.

O enoturismo deixou de ser apenas um passeio complementar de um dia a partir de Santiago. Com uma rede que combina vanguarda arquitetônica, sustentabilidade, hospitalidade premiada e o espetáculo visual do outono, o Chile convida o viajante brasileiro a trocar o roteiro tradicional por uma jornada de descoberta pelos seus vales. A mesa está posta e as taças estão servidas.

Nota da editora: Verónica Pardo, colunista do Uai Turismo, traz histórias e dicas do Chile para os nossos leitores. Quinzenalmente você vai conferir Chile por uma chiloca, como ela mesma se denomina, a mistura de chilena com carioca e que irá mostrar nosso vizinho sul americano com muita profundidade e destinos que ainda não conhecemos, com o olhar que só um nativo possui.

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