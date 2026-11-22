Não é só uma pizza! Leggera leva a “democratização da alta gastronomia” ao encontro do Gambero Rosso em São Paulo - (crédito: Uai Turismo)

Não é só uma pizza! Leggera leva a “democratização da alta gastronomia” ao encontro do Gambero Rosso em São Paulo (Os sócios Fabio Muccio, Bruno Caccavalle e André Guidon. (Foto: Thays Bittar))

Embora sempre me pareceu questionável o termo alta gastronomia, porque pressupõe que exista uma gastronomia inferior, mais baixa, a inquietação de André Guidon e Fábio Múccio, sócios da Leggera Pizza Napoletana ao lado de Bruno Caccavalle, nasce de um incômodo claro: a pizza, apesar de toda a sua complexidade técnica, ainda é vista por muitos como um subproduto da própria gastronomia. Em nosso bate papo, muitas razões para desconstruir a ideia simplista do “ah, mas é só uma pizza”.

Enquanto muitos restaurantes cobram valores altos por pratos muitas vezes simples em menus sofisticados, a Leggera entrega uma Margherita Verace fruto de longa fermentação e insumos frescos que chegam três vezes por semana por uma fração desse preço. Por isso, André define o propósito atual da casa como a democratização da alta gastronomia. Afinal, lidar com uma massa viva que fermenta e exige controle absoluto de temperatura e fornecedores é muito mais complexo do que boa parte das receitas tradicionais de salão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Se a alta gastronomia exige de chefs rigor excessivo, assim também o é numa pizzaria eleita como melhor pizza da América Latina, melhor Pizza do Brasil e que esta no guia das 100 melhores pizzas do mundo.

Mas um dos desafios mais instigantes talvez tenha sido um olhar para a regionalidade, para a brasilidade, quando o amigo e chef mineiro, radicado em Brasília, Gil Guimarães, da Baco Pizzaria, propôs que enquanto ele criaria uma pizza do Cerrado, André deveria desenvolver uma da Mata Atlântica.

O resultado, batizado de Bosque Atlântico, foi um sucesso absoluto, mesmo diante da dificuldade de harmonizar ingredientes brasileiros que costumam ser consumidos separadamente como azedinha, peixinho da horta, queijo Porão e melado de cana fermentado.

LEIA MAIS: Buscamos um visitante que entenda as regras do destino, diz diretora de turismo da Catalunha

A brasilidade da Leggera ainda surge do desafio de demonstrar ao cliente que as técnicas, o brio, a qualidade é uma tradução italiana por uma casa brasileira. Que tem em seu portfólio a fama de ter trazido novidades para a cena paulistana das pizzarias, provocando mudanças interessantes, como na fermentação, na qualidade dos insumos. É justamente essa capacidade de unir pesquisa, técnica e criatividade que rendeu à Leggera uma coleção impressionante de prêmios internacionais.

Próximo dia 23 de novembro, os sócios da Leggera participam do Gambero Rosso Top Italian Wines Roadshow 2026, no Hotel Unique, em São Paulo. O evento integra o circuito internacional promovido pelo tradicional e prestigiado guia italiano Gambero Rosso, criado para valorizar a excelência da enogastronomia mundial por meio de degustações, apresentações e premiações que reúnem os principais profissionais do setor.

Mais do que avaliar apenas o sabor da pizza, o guia julga a experiência gastronômica em sua totalidade. A distinção Tre Spicchi, pontuação máxima concedida às pizzarias, reconhece casas que se destacam pela perfeição da massa, pela qualidade e equilíbrio dos ingredientes, além da carta de bebidas, do serviço e do ambiente, consagrando lugares que oferecem uma vivência extraordinária capaz de justificar a viagem até lá.

Vencedora do Tre Spicchi por sete vezes desde a primeira edição do guia que contemplou o Brasil (em 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025), a Leggera chega ao encontro no Hotel Unique com a expectativa de conquistar o prêmio máximo pelo oitavo ano consecutivo, provando mais uma vez que um disco de massa pode, sim, ocupar o topo da alta gastronomia mundial.

Em nosso bate-papo André e Fábio falam sobre a pizza na gastronomia brasileira:

Thiago Paes: Vocês abriram as portas falando de fermentação, coisa que não se falava nas pizzarias tradicionais

André Guidon: Então foi primeiro o movimento, a primeira provocação, a gente começou a ver as pizzarias tradicionais falarem de suas fermentações. Depois a gente começou a ver também um pouco de cuidado a mais com o que vai em cima da pizza. Eu acho que existe uma escola da pizza paulistana nova que está em evolução, mas por causa dessa provocação. Ela foi muito importante.

Thiago Paes: vocês são conhecidos pela forma napolitana de fazer pizza. Seria uma provocação fazer uma pizza brasileira?

André Guidon: O Gil (chef Gil Guimarães, da Baco em Brasília) é um amigão meu e eu que fiz a consultoria da da Baco antes de abrir a Leggera. Ele é um apaixonado pelo Cerrado e ele fez essa provocação no bom sentido, falou: “André, vamos fazer uma contaminação cruzada: eu crio uma pizza do Cerrado, você cria uma da Mata Atlântica”. E vou te falar, foi um dos maiores desafios da minha vida…

Thiago Paes: Nossa, uma pizza da Mata Atlântica! Que interessante

André Guidon: A gente fez uma pizza da Mata Atlântica. E o desafio foi porque as coisas que existem aqui na Mata Atlântica, elas são muito para comer separado. Inclusive a escola do queijo brasileiro é isso, não tem receita. Por exemplo, você vai na Itália, na França, tem pratos para cada queijo. E aqui não.

Thiago Paes: A gente usa um mesmo queijo pra qualquer coisa?

André Guidon: Não, a gente come queijo puro com… É isso. Lá, o Cacio e Pepe foi desenvolvido para o queijo pecorino (O cacio e pepe, nasceu da necessidade de transformar o queijo Pecorino Romano em uma refeição quente, e antes dele esse queijo era consumido puro e frio, principalmente pelos militares desde a Roma Antiga). Então essa é a valorização. O prato tem seu queijo específico, e a gente não tem essa escola aqui. A gente não tem receita criada para o queijo, porque o queijo é muito novo ainda.

Thiago Paes: E a aceitação da pizza da mata atlântica?

André Guidon: Fantástica, as pessoas gostaram. Só que era muito sazonal, eu não tinha depois de um tempo já não tinha muito azedinha, peixinho

Thiago Paes: Como existe na gastronomia uma cozinha de pesquisa, você acha que existe espaço para mais pesquisas na pizza?

André Guidon: Muito. É o que mais tem. É esse que é o ponto que eu tava falando do subproduto. A pizza, ela é muito mais complexa do que muitos produtos da gastronomia de uma maneira geral, seja por fermentação, cocção…A gente primeiro lida com um produto vivo que tá fermentando.

Thiago Paes: E as pessoas consideram isso?

André Guidon: Quando o cara experimenta o que a gente faz, que ele verifica a fermentação, cocção, todos os elementos técnicos que tão ali, eu falo: “- o paladar não retrocede”. O cara come, ele vai falar assim: “- Muito bom”. Se fosse pra resumir é o seguinte: você vai, faz uma pesquisa, traz o levain, você faz a fermentação, você faz o produto, faz uma curadoria de fornecedores que é uma coisa super difícil, desenvolve, ganha prêmios, e no final das contas é: “Ah, mas é uma pizza”.

Thiago Paes: Não, não é só uma pizza!

Fábio Múccio: Não, é muito louco porque…Vou te dar um exemplo bem clássico que o brasileiro gosta muito: você pega a nossa Margherita Verace. É uma massa aberta, fermentada, condimentada com tomate San Marzano, mussarela de búfala fresca, manjericão, um pouco de Grana Padano e um fio de azeite. Quantos elementos eu falei aí? A gente produziu a massa, já tem quatro ingredientes que fermentou durante um dia inteiro. A Mussarela de búfala feita fresca, chega três vezes por semana pra gente. Não tem mussarela com mais de dois, três dias aqui na Leggera. Manjericão fresco, orgânico da DRO, que vem três vezes por semana também. Ah, um fio de azeite extra virgem dos bons, e a gente cobra R$ 74. Você vai em trattoria por aí, tão cobrando Cacio e Pepe R$ 120. Cacio e Pepe é um espaguete que veio pronto e o cara misturou pecorino e pimenta-do-reino.

Thiago Paes: vou ser mais provocativo: você vai você vai num menu qualquer e paga um couvert R$ 30 por pessoa. Quatro pessoas, pagou R$ 120. Que é uma pizza super trabalhada e elaborada.

André Guidon: por isso, hoje o conceito da Leggera é a democratização da alta gastronomia. A gente tem um preço totalmente coerente com o que a gente faz, mas a gente faz um produto de alta gastronomia. Por quê? Porque ele tem pesquisa, tem técnica, tem tudo isso que a gente tá falando.

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Está nas redes sociais como @paespelomundo / Press: contato@paespelomundo.com.br

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo