Preá amplia opções de turismo e atrai viajantes em busca de descanso e natureza (Conhecida internacionalmente pelo kitesurfe, praia no litoral oeste do Ceará diversifica sua oferta turística com hospedagens, gastronomia e experiências voltadas ao bem-estar e ao contato com a natureza. (Foto: Divulgação))

A Praia do Preá, no litoral oeste do Ceará, a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza, vem conquistando visitantes que buscam experiências além do kitesurfe. Embora os ventos favoráveis continuem entre os principais atrativos da região, o destino também desperta o interesse de quem procura tranquilidade, gastronomia, contato com a natureza e hospedagens com conforto e privacidade.

Localizada a poucos quilômetros de Jericoacoara, a praia reúne diferentes possibilidades de lazer e descanso. A ampliação da oferta de hospedagem e serviços acompanha essa mudança no perfil dos visitantes, com opções para casais, famílias e grupos de amigos, além dos praticantes de esportes aquáticos.

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Destino amplia experiências além do kitesurfe

Um exemplo desse movimento é o Preabeach Experience, grupo criado pelos franceses Cécile e Raynald Delannoy. A operação começou com quatro bangalôs construídos ao lado da residência da família e, ao longo dos anos, incorporou novas atividades nos segmentos de hotelaria, gastronomia, bem-estar e experiências ligadas ao litoral cearense.

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Hospedagens atendem diferentes perfis de viajantes

Atualmente, o grupo reúne três opções de hospedagem: o Preabeach Boutique Hotel & Spa, com sete acomodações; o Yemanjá Hotel, com 30 quartos; e seis villas privativas. Inaugurado em outubro de 2024, o Yemanjá tem proposta direcionada especialmente a casais, enquanto as villas oferecem mais espaço e privacidade para famílias e grupos. O Boutique Hotel & Spa, por sua vez, aposta em uma estrutura intimista, com serviços de hospedagem, gastronomia e bem-estar.

A operação inclui ainda o Le Restaurant, piscinas e o Spa by L’Occitane en Provence. Para os interessados nos esportes aquáticos, o North Kite Center oferece aulas de kitesurfe em português, inglês e francês, atendendo praticantes de diferentes níveis.

O Boutique Hotel & Spa, por sua vez, aposta em uma estrutura intimista, com serviços de hospedagem, gastronomia e bem-estar. (Foto: Divulgação)

Com acesso direto à faixa de areia e área de lazer centralizada por piscina e espreguiçadeiras, o Yemanjá Hotel aposta no estilo rústico-sofisticado na Praia do Preá, Ceará. (Foto: Divulgacão)

Gastronomia e bem-estar complementam a experiência

A variedade de serviços permite combinar atividades esportivas com momentos de descanso. Enquanto alguns visitantes aproveitam os ventos para passar o dia na água, outros encontram na gastronomia, nos tratamentos de bem-estar e na proximidade com o mar os principais atrativos da viagem.

Área de convivência do beach club do Preabeach Boutique Hotel & Spa, localizado no litoral oeste do Ceará. (Foto: Divulgacão)

Rolinhos de abobrinha grelhada recheados com creme de queijo e ervas sobre cama de molho rústico de tomate, servidos no restaurante do Preabeach Experience. (Foto: Divulgação)

Crescimento acompanha desenvolvimento turístico da região

A trajetória do grupo também acompanha o crescimento da atividade turística na região. De uma pequena estrutura de hospedagem ligada à relação dos fundadores com o kitesurfe e com o destino, a operação chegou a aproximadamente 120 colaboradores.

A diversificação dos serviços acompanha uma transformação importante no turismo do Preá. Reconhecido internacionalmente pelas condições favoráveis aos esportes de vento, o destino amplia suas possibilidades para receber viajantes interessados em natureza, conforto e experiências à beira-mar, consolidando-se como uma alternativa para diferentes estilos de viagem.

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