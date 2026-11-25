Itacaré: a hospitalidade que nos leva de vivências em comunidades ribeirinhas à biogastronomia (Resende Imperial. (Foto: @paespelomundo) )

Do conforto discreto do Resende Imperial aos passeios pelos manguezais e fazendas de cacau, o destino no sul da Bahia que revela o luxo da biodiversidade.

Um destino marcado por uma imersão na Mata Atlântica (são mais de 30% de toda a cidade, cerca de 23 mil hectares), banhado por mares calmos e ondas interessantes, que atrai uma diversidade de turistas em busca de atrações que reúnem praia, sol e mar, mas também ecoturismo, gastronomia e experiências que vão do turismo de base comunitária à vida noturna badalada. Itacaré, no litoral sul da Bahia, surpreende e vai nos conquistando aos poucos por sua completude.

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Quer caminhar cedo na praia? Fazer uma aula de ioga? Ou, quem sabe, um passeio de barco? Ou ainda um barzinho à noite com os amigos? A programação intensa da cidade abriga um público diverso, para todos os gostos e ritmos. Fomos conhecer a hospitalidade de Itacaré e nos surpreendemos com a diversidade do turismo da cidade baiana.

Imersão na Mata Atlântica como proposta de bem-estar. (Foto: @paespelomundo)

Nosso ponto de partida foi o Hotel Resende Imperial, que é estratégico por muitos motivos: fica a poucas ruas do mar e bem em frente à principal via da cidade, a Rua Pituba, onde a noite acontece! Além de abrigar a gastronomia do restaurante Mandio e suas receitas de frutos do mar com referências ao cacau.

Com a piscina ao centro, o urbanismo vai contrastando a rusticidade da cidade com o conforto e a hospitalidade do hotel, que vem se direcionando cada vez mais à vanguarda do turismo de luxo: a valorização da natureza e do bem-estar. Por isso, o SPA é também um dos destaques da hospedagem. No cardápio, massagens diversas em um ambiente imerso em grandes árvores nativas da Mata Atlântica. A arquitetura e a ambientação resgatam a memória histórica dos antigos barões do cacau, mas com leveza e sem apelar a estereótipos ou caricaturas de época. O resultado é uma atmosfera de conforto discreto, pensada para quem valoriza o descanso após um dia de praia ou trilha. Impecável!

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Ceviche de pescado do dia e manga. (Foto: @paespelomundo)

Os hotéis de Itacaré entenderam que integrar o entorno é reconhecer a biodiversidade, o diferencial de ser local, regional. Saber contar suas próprias histórias vai introduzindo o turista em um universo repleto de conhecimento. Por isso, compreender a linda arquitetura do Resende Imperial faz parte da experiência da viagem. Apesar de ser uma construção nova, o prédio remete às raízes coloniais portuguesas e ainda que a grande maioria dos casarões coloridos que vemos hoje pelo centro e pela orla não seja da época do Brasil Colônia, e sim do auge do ciclo do cacau (entre 1890 e 1940). Outro elemento que conecta Itacaré ao imaginário viajante.

Polegar, líder comunitário e guia no passeio de barco pelo Rio de Contas. (Foto:

@paespelomundo)

Se a conexão com a natureza já é o ponto forte da cidade, acompanhada de perto pela hotelaria, um destaque ainda mais interessante é o convite ao turismo de base comunitária. Rodeados por comunidades quilombolas e indígenas, fizemos o passeio de barco pelo Rio de Contas, que nos levou aos mangues e ao encontro dos catadores de caranguejos, aratus e ostras. A abundância da natureza é impressionante até mesmo para quem já vivenciou outros mangues, outras vezes. Um dia por rios e manguezais, assistindo à cata de crustáceos, seguido de um almoço à beira-mar na Cabana Ariramba, onde provamos um delicioso ceviche, dadinhos de tapioca e carne-seca na moranga. Pé na areia, com espaços lounge um daqueles lugares imperdíveis na cidade.

Costela desfiada com calda de chocolate, restaurante Mandio. (Foto: @paespelomundo)

Ainda na gastronomia, restaurantes como o Mandio (dentro do Hotel Resende Imperial) têm um cardápio que valoriza a culinária local, a exemplo da premiada costela desfiada com calda de chocolate. Espetacular! Há também os risotos, polvos e outras iguarias do mar, além das cozinhas de outros hotéis, como o vizinho Barracuda, reconhecido com uma chave Michelin. Soma-se a isso, claro, a Rua Pituba e todos os seus bares, neo-tascas, botecos e restaurantes descontraídos, como quem vai encontrar os amigos no fervo da praça do interior.

Seu Cacau, produção de chocolates artesanais da árvore à barra. (Foto: @paespelomundo)

Nesse cenário, a biogastronomia busca integrar o ato de comer à regeneração dos ecossistemas, ao respeito à sazonalidade, à valorização de espécies nativas (incluindo as PANCs) e ao fortalecimento da agricultura familiar e extrativista.

Por isso, foi tão incrível conhecer produtores de cacau como o “seu Cacau”, que vem fazendo um trabalho minucioso que vai do cultivo da árvore à elaboração das barras. Um chocolate puro, artesanal, que valoriza o território e busca proteger a natureza, fruto de onde se extraem o mel, os nibs e a amêndoa.

Água da nascente na comunidade ribeirinha. (Foto: @paespelomundo)

Observar a origem do ingrediente na fonte ajuda a dimensionar por que a gastronomia brasileira merece ser admirada por sua biodiversidade. Ao unir uma hotelaria que respeita a identidade do entorno, uma cozinha que traduz a riqueza dos biomas baianos e o contato direto com quem preserva essas tradições, Itacaré entrega ao visitante um roteiro completo. É uma viagem que equilibra lazer, conforto e descobertas culturais, provando que o verdadeiro luxo do destino está na autenticidade de seus sabores sazonais e na sua diversidade, que vai do amanhecer nas praias ao som notívago das madrugadas, entre caipirinhas e cacaus. Imperdível.

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Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Está nas redes sociais como @paespelomundo.

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