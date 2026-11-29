Arquitetura, arte e gastronomia: o luxo de conhecer Palm Beaches (Flager Museu em Palm Beach (Foto: @paespelomundo))

O luxo de Palm Beaches não está apenas naquilo que um destino oferece, mas também no que ele permite compreender.

A gastronomia da Flórida é resultado de uma formação cultural tão diversa quanto sua geografia. A influência espanhola, as tradições indígenas, a presença de comunidades afro-americanas e as sucessivas ondas migratórias do Caribe e da América Latina ajudaram a construir uma cozinha que vai muito além dos estereótipos associados à alimentação americana.

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Dos frutos do mar do Atlântico e do Golfo do México à influência cubana, dos cítricos às frutas tropicais, o estado reúne ingredientes e referências que dão forma a uma identidade gastronômica própria. Frequentemente associada ao conceito de Floribbean cuisine, essa cozinha traduz encontros, adaptações e influências que continuam em transformação.

The Belgrove West Palm Beach (Foto: @paespelomundo)

Em Palm Beach e West Palm Beach, essa diversidade aparece também na convivência entre restaurantes de reconhecimento internacional, com estrelas Michelin, casas de cozinha contemporânea, diners e hamburguerias que preservam hábitos tradicionais dos Estados Unidos. Não há necessariamente uma contradição entre esses diferentes estilos. O que chama a atenção é a maneira como uma região de forte tradição de hospitalidade incorpora novas referências sem abandonar tradições que caracteriza boa parte da vida cotidiana americana.

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Para compreender essa relação entre território, gastronomia e hospitalidade, vale voltar ao início do século XX. No Henry Morrison Flagler Museum, programa imperdível na cidade, a memória de um período em que Palm Beach começava a ganhar projeção internacional preservada. A história de Henry Flagler se confunde com a própria construção turística da Flórida: suas ferrovias conectaram regiões, estimularam investimentos e permitiram a criação de grandes hotéis que ajudaram a transformar o estado em destino de visitantes abastados.

Flager Museu (Foto: @paespelomundo)

Percorrer o Whitehall, como o Museu é chamado, a antiga residência de inverno de Flagler, é entrar em contato com o imaginário de uma época marcada pela expansão econômica, pela industrialização e por uma nova maneira de viver e viajar. As salas de música e de baile, os ambientes de recepção e o vagão ferroviário particular ajudam a compreender não apenas o padrão de vida daquela elite, mas também os rituais de convivência e hospitalidade que acompanhavam suas viagens. A mesa, nesse contexto, tinha papel importante: refeições, encontros e recepções faziam parte de uma cultura em que receber era também uma demonstração de prestígio.

A ferrovia, portanto, não foi apenas um meio de transporte. Foi um instrumento de transformação territorial e econômica. Ao aproximar lugares, viabilizou hotéis, movimentou pessoas e mercadorias e ajudou a estabelecer uma nova cultura de turismo. A gastronomia acompanhou esse movimento, integrando a experiência dos grandes empreendimentos hoteleiros e os hábitos de uma sociedade em transformação.

Crudo de pescado com avocado no Society48 The Belgrove (Foto: @paespelomundo)

Mais de um século depois, a região apresenta outras formas de expressar sua relação com o mundo. No Norton Museum of Art, o visitante encontra uma coleção que atravessa diferentes períodos e linguagens artísticas, com obras de nomes como Monet, Van Gogh, Picasso, Matisse, Jackson Pollock e Andy Warhol. A visita permite perceber como a região também se conecta à produção cultural de diferentes épocas.

O próprio museu participa dessa dinâmica contemporânea. Seu restaurante, com vista para o jardim de esculturas, e a programação que inclui música, encontros e atividades culturais aproximam arte e convivência. A instituição deixa de ser apenas um espaço de contemplação e passa a integrar a vida social da região. É uma mudança interessante de observar: a cultura não fica restrita às galerias; ela interage com o público, com a gastronomia e nas novas maneiras de ocupar a cidade.

Society48 The Belgrove (Foto: @paespelomundo)

Essa transição entre tradição e contemporaneidade também aparece na hospitalidade dos hotéis. Em West Palm Beach, o The Belgrove traduz uma leitura atual da sofisticação local. Sua arquitetura de inspiração britânico-caribenha, os jardins tropicais e a atmosfera descontraída evocam um estilo de vida que valoriza o conforto e a convivência, um luxo descontraído sem depender de formalidades. Algo bem interessante para os dias atuais.

Society 48, restaurante do The Belgrove (Foto:@paespelomundo)

A gastronomia acompanha essa proposta. No Society 48, principal restaurante do The Belgrove, a cozinha de brasserie americana incorpora influências internacionais e ingredientes da Flórida, com destaque para os frutos do mar. Ao lado dele, espaços mais informais, como o bar da piscina, mostram como a experiência gastronômica também se adaptou a um viajante que busca qualidade, mas valoriza a liberdade, a descontração. No The Belgrove a sofisticação está na combinação entre serviço, ambiente, referências culturais e uma hospitalidade que nos leva a um estilo de vida esportivo e elegantemente relaxado.

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Talvez seja essa uma das leituras mais interessantes de Palm Beach. A região que, no início do século XX, se projetou por meio de grandes empreendimentos, ferrovias e hotéis voltados a uma elite internacional, hoje preserva esse patrimônio enquanto incorpora uma dinâmica turística mais plural e descontraída. A gastronomia acompanha essa evolução: dialoga com ingredientes locais, influências migratórias, tradições americanas e uma cena contemporânea que busca novas formas de interpretar o território.

Flagler Museum, programação imperdível na cidade, a história de Henry Flagler se confunde com a própria construção turística da Flórida. (Foto: @paespelomundo)

Arquitetura, arte e gastronomia não são, nesse contexto, atrações independentes. São diferentes maneiras de compreender a história e a identidade de um lugar. A viagem ganha outra dimensão quando conseguimos perceber as conexões entre o que foi construído, o que se preservou e o que continua em transformação.

O luxo pode estar no endereço, na arquitetura, na gastronomia e na arte. Mas ganha outra dimensão quando tudo isso se transforma em conhecimento. Viajar com curiosidade é ampliar referências, compreender processos e estabelecer conexões que ultrapassam o consumo imediato. E talvez esse seja um dos luxos mais duradouros de uma viagem: o conhecimento que permanece depois que ela termina.

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo

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