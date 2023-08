Governo prevê até 10 mil vagas em concursos até 2026

Autorizações

O número de vagas autorizadas neste primeiro semestre de 2023 já é o maior desde 2016. Ao todo, já foram autorizadas 8.860 vagas para novas seleções. Só nesse segundo trimestre foram 6.916 vagas divididas em dois blocos: um com 4.436 vagas; e o segundo com 2.480 vagas. As outras novas vagas já haviam sido autorizadas no primeiro trimestre