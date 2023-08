Paixão já foi considerada doença e médico receitava tratamento; veja qual

O médico não detalhava, nos estudos, o complexo processo fisiológico da paixão

No caso do amor sentido pelo 'herói', esse julgamento errado o levaria ao delírio de acreditar que o objeto de seu sentimento está acima de todos os outros. 'O erro de julgamento é causado pelo calor excessivo gerado pela antecipação do prazer extraordinário que a pessoa afetada concebe em relação ao objeto de seu amor, provavelmente devido ao encanto singular associado ao sexo', diz o documento da Universidade.