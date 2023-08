SALÁRIO Neymar é o 3º jogador mais bem pago do mundo; veja ranking de milhões Com a contratação de grandes nomes do futebol, o Campeonato da Arábia Saudita, mexeu com a lista de jogadores mais bem pagos do mundo. De acordo com o jornal 'Le Parisien', que divulgou o ranking, Neymar está na 3° posição após ser contratado pelo Al Hilal Por Maria Eduarda Maia

twitter.com/Alhilal