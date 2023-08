Dia do Pão de Queijo: a história do pão mineiro que é patrimônio brasileiro

Como a data surgiu?

O dia comemorativo foi estabelecido pela apresentadora do programa 'Mais você', Ana Maria Braga, desde 17 de agosto de 2007, quando aconteceu o concurso do 'melhor pão de queijo do Brasil'. A ganhadora do concurso foi a padeira e engenheira de alimentos Marilda Fajardo. Hoje em dia, a dona do título tem uma fábrica de pães intitulada 'Das minas', em São José da Lapa (MG)