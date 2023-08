Planaltina, a cidade mais antiga do DF, completa 164 anos

Vale do Amanhecer

O Vale do Amanhecer é a primeira comunidade religiosa constituída na capital do Brasil. A doutrina do centro religioso foi fundada pela médium Neiva Chaves Zelaya, a tia Neiva, em 1959. Com o passar dos anos, o movimento espiritualista foi crescendo de maneira considerável, registrando cerca de 250 mil seguidores e cerca de 700 templos