Conheça os novos convocados para a Seleção Brasileira

Jogadores da Copa de 2022

Ao todo, 12 jogadores que fizeram parte do elenco da Copa do Mundo do Catar retornaram nessa convocação: Alisson (Liverpool), Éderson (Manchester City), Danilo (Juventus), Marquinhos (PSG), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Junior (Real Madrid)