FUTEBOL Copa do Mundo Feminina 2023: confira programação completa da final Final da Copa do Mundo 2023 será disputada entre Espanha e Inglaterra no próximo domingo (20/8), às 7h — horário de Brasília —, no estádio Olímpico de Sydney, na Austrália. As seleções estão em busca do primeiro título no futebol feminino Por Maria Eduarda Maia

Franck FIFE/AFP