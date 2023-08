Raul Seixas: há 34 anos morria o ícone do rock brasileiro

Eterno Maluco Beleza

Raul Seixas embarcou na carreira musical em 1967, com o grupo Raulzito e os Panteras, formado por ele, Eládio Gilbraz, Mariano Lanat e Carleba. Em 1972, Raul compõe Let me sing, let me sing, em que o baiano mistura o baião de Luiz Gonzaga e o rock de Elvis Presley. A canção chegou à final da última edição do Festival Internacional da Canção e revelou Raul ao público brasileiro