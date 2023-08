Italiana conhecida por alertar turistas sobre furtos é roubada

Sem 'attenzione', Poli é roubada por 'pickpocket'

A vereadora italiana de extrema direita Monica Poli, que viralizou no TikTok por alertar turistas em Veneza sobre furtos de objetos pessoais feitos por grupos de ladrões disfarçados, foi furtada na cidade. A informação foi divulgada no jornal local Corriere Del Veneto. De acordo com o veículo, um homem arrancou o celular das mãos da vereadora quando ela caminhava por uma praça em Veneza