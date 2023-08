O que disse Ibaneis sobre a operação contra a PMDF

Novo comandante

Logo após a prisão de Kleper, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi questionado sobre a escolha de um novo comandante para a corporação. Ele ponderou ao dizer que ainda conversaria com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. 'Não escolhi o novo comandante. Vou acionar o Secretário de Segurança, ele vai me indicar um nome e nós vamos nomear. As coisas estão andando de forma natural'