Sindemia Global: o que é e como combater?

Definição é da Comissão de Obesidade The Lancet*

Sindemia global trata da interação simultânea entre as pandemias de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, que são os principais desafios atuais para a vida no planeta *Revista científica sobre medicina publicada semanalmente no Reino Unido. É reconhecida como uma das mais antigas e prestigiadas do mundo.