Rinite Medicamentosa: entenda doença causada pelo uso prolongado de descongestionantes nasais

A rinite medicamentosa se assemelha a uma rinite comum, mas não é causada por vírus ou bactérias. O uso sem controle do medicamento faz com que ele não surta o efeito esperado, o que resulta no aumento das dosagens. Isso pode levar a irritações no nariz, ardência, aumento do congestionamento nasal, taquicardia e alteração da pressão arterial.