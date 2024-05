Porque tragédia no RS pode ser maior este ano

VALE DO TAQUARI

No local mais atingidos pela cheia em 2023, o Vale do Taquari, 54 pessoas morreram. Agora, em 2024 a região voltou a ser inundada pelos temporais desta semana. Também sofrem com a força das chuvas as regiões no Vale do Rio Pardo, Vale do Caí e a área de Santa Maria, na Região Central do estado