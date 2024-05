Rio Grande do Sul terá hospital de campanha para vítimas das enchentes no estado

Módulos para montagem do Hospital de Campanha no RS serão transportados pela FAB - (crédito: Ascom Ministério da Defesa)

O ministério da Defesa vai montar, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, um hospital de campanha com 40 leitos de enfermaria e dois consultórios. O objetivo é atender as vítimas das cheias no estado. Segundo o governo federal mais de 4.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em função dos fortes temporais. Treze mortes já foram registradas e 21 pessoas estão desaparecidas.

O transporte dos módulos para montagem do hospital de campanha será feito nesta quinta-feira (2/5) pela Força Aérea Brasileira com um avião KC-390. Atualmente os equipamentos estão no Rio de Janeiro.

Na quarta-feira o Ministério da Defesa publicou portaria que autoriza o emprego das Forças Armadas em atividades de apoio logístico às ações de proteção e defesa Civil no Rio Grande do Sul. Para isso, foi ativado o Comando Operacional Conjunto Taquari II. O General de Exército Hertz Pires do Nascimento foi designado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser o comandante da operação.

600 militares atuam no apoio às vítimas das enchentes em 19 municípios do Rio Grande do Sul. Segundo o ministério da Defesa, Já foram resgatadas cerca de 100 pessoas e realizadas 10 evacuações aeromédicas. Entre os socorridos estão uma criança de 2 anos que estava na UTI de um hospital que foi atingido pela água e três gestantes. Uma delas com gravidez de alto risco foi encaminhada para realização de cesariana.

