Rio Grande do Sul tem 8 das 10 cidades com maior volume de chuva do mundo

O Rio Grande do Sul tem oito das 10 cidades com maiores volumes de chuva do mundo nas últimas 24 horas. Soledade, Ibiruba, Bento Gonçalves, Santa Rosa, Canela, Cruz Alta, Santiago e Santa Maria são os municípios gaúchos que aparecem na lista do site de meteorologia Ogimet, que atualiza o ranking mundial diariamente. Fahud, no Omã, lidera com o maior acumulado de chuva.

Cidades com maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas (foto: Divulgação/Ogimet)

Pelo menos 13 pessoas morreram e 21 estão desaparecidas após fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na quarta-feira (1º/5). As mortes ocorreram nas localidades de Encantado, Itaara, Pântano Grande, Paverama, Salvador do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Segredo.

As chuvas obrigaram a retirada de cerca de 3.393 pessoas em mais de 100 municípios do estado. Muitos foram transferidos para abrigos. O governo decretou estado de calamidade, que vigorará por 180 dias, e classifica a enchente como desastre de Nível III, o mais alto.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é a continuidade dos temporais nos próximos dias, principalmente nesta quinta-feira (2/5) e amanhã, devido ao deslocamento de uma frente fria no estado.

O volume total de chuva pode superar os 100 milímetros em 24 horas em áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A região está sob alerta vermelho, que significa grande perigo para alagamentos e transbordamentos de rios, assim como deslizamentos de encostas.



"Pior desastre"

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu ao governo federal não apenas apoio com recursos como aeronaves para realizar resgates, mas com "a efetiva participação e liderança daqueles que têm treinamento para uma situação de caos e de guerra". "Será o pior desastre que o nosso estado terá enfrentado", disse Leite durante coletiva de imprensa.

As chuvas persistentes deixaram as localidades isoladas devido ao desabamento de pontes e estradas. As autoridades emitiram um pedido à população para que evite circular em pelo menos 20 setores das rodovias do estado devido a bloqueios ou risco de deslizamento.