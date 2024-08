Quem era Izquierdo, jogador uruguaio que morreu após passar mal durante jogo

O zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, de 27 anos, morreu nesta terça-feira (27/8), em São Paulo. Jogador do Nacional (URU), ele sofreu uma arritmia cardíaca durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no dia 22 de agosto, contra o São Paulo, no Estádio Morumbi.

Izquierdo teve seis anos de atuação no futebol profissional. A estreia ocorreu em 2018, pelo Cerro. No ano seguinte, foi contratado pelo Peñarol, um dos maiores clubes do Uruguai, mas jogou apenas cinco partidas, sendo transferido para o Montevideo Wanderers.

O zagueiro teve uma rápida experiência no futebol internacional, atuando no Atlético de San Luis, do México. Depois, retornou ao Uruguai para jogar no Wanderers, onde chamou atenção do Nacional.

No entanto, sem um espaço no clube, ele foi emprestado para o Liverpool do Uruguai, um time de menor expressão, do bairro de Belvedere. Mas foi nesse clube que Izquiero teve destaque e, como titular, participou de uma histórica campanha que levou o clube a vencer pela primeira vez o Campeonato Uruguaio, em 2023.











Após o sucesso, neste ano passou a integrar a equipe do Nacional.

A morte de Izquierdo ocorre em um dos melhores momentos da vida dele. Há duas semanas, ele viu nascer o segundo filho, fruto do relacionamento com a esposa, Selena.

Jogador passou mal em campo

O uruguaio passou mal no último dia 22 de agosto. Tudo ocorreu ao final da partida, aos 39 minutos do segundo tempo, quando Izquierdo passou mal e caiu no gramado.

Rapidamente, jogadores de ambos os times chamaram a equipe médica do estádio para fazer o atendimento e ele foi levado direto para o Hospital Israelita Albert Einstein, que fica nas proximidades do estádio.