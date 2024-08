Clubes se solidarizam com a morte de Juan Izquierdo, do Nacional

O anúncio da morte do zagueiro Juan Izquierdo, na noite desta terça-feira (27/8), no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, cinco dias após sofrer uma arritmia durante a derrota do time uruguaio para o tricolor, no Morumbis, pelas oitavas de final da Libertadores, os clubes deram início a uma série de homenagens ao jogador de 27 anos.



"Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol", publicou o São Paulo.

Principal adversário do Nacional no futebol uruguaio, o Peñarol também se manifestou nas redes sociais. "O Club Atlético Peñarol lamenta profundamente a morte de Juan Manuel Izquierdo, ex-jogador da nossa instituição. Expressamos as nossas mais profundas condolências e abraçamos a sua família, os seus amigos e o Clube Nacional de Futebol neste momento de tanta dor", postou o clube logo depois do anúncio.

O presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alajenadro Domínguez, divulgou nota oficial. "Lamento profundamente a saída precoce de Juan Izquierdo. O futebol sul-americano está de luto. Minhas condolências ao Clube Nacional do Uruguai e a todos os seus entes queridos. Que descanse em paz", escreveu o dirigente.

Veja outras manifestações

Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a perda de Juan Izquierdo, jogador uruguaio que nos deixou nesta terça-feira. O futebol está de luto e em choque por conta desta fatalidade. Nossos sentimentos a torcedores, funcionários e ex-companheiros do Club Nacional e a…

Vasco

É com a mais profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do atleta Juan Izquierdo, do Nacional (URU).



Neste momento tão difícil, prestamos solidariedade aos familiares e amigos. Que Deus possa confortar todos os corações.

Descanse em paz, Juan.





Atlético-MG

Um dia triste para o futebol.



O Galo lamenta profundamente o trágico falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional-URU, nesta terça-feira, em São Paulo, aos 27 anos.





Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta, com pesar, o falecimento do atleta Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU, nesta terça-feira (27).



O Corinthians se solidariza com a família e amigos neste momento de luto.

Descanse em paz, Juan!



