Horóscopo desta terça-feira, 10 de setembro de 2024

OS NUTRIENTES

Data estelar: Lua quarto crescente em Sagitário. Nossas personalidades requerem alimento que vem da Terra para se preservarem com vigor e boa disposição para todas as ações que precisamos empreender diariamente, e assim mesmo acontece com a nossa alma, que precisa dos nutrientes provindos do céu, na forma dessas potências sutis e invisíveis, mas não por isso menos reais do que os alimentos físicos.