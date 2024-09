Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (10/9)

OS NUTRIENTES



Data estelar: Lua quarto crescente em Sagitário.



Nossas personalidades requerem alimento que vem da Terra para se preservarem com vigor e boa disposição para todas as ações que precisamos empreender diariamente, e assim mesmo acontece com a nossa alma, que precisa dos nutrientes provindos do céu, na forma dessas potências sutis e invisíveis, mas não por isso menos reais do que os alimentos físicos.



Quando a alma não se nutre devidamente de sonhos, sensações e pressentimentos, porque a consciência desvaloriza essas experiências, como se fossem meros efeitos colaterais de equações químicas cerebrais, então a personalidade tenta compensar a situação com excesso de sexo, exercício físico e ingestão de vitaminas e complementos, até produzir o contrário do esperado, porque em vez de mais saúde e vigor a personalidade acaba entrando em colapso.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quando muitas coisas acontecerem ao mesmo tempo requerendo sua atenção, e você perceber que lhe faltam braços para dar conta de tudo, antes de mais nada se despreocupe e encare tudo com alegria e leveza. Aí sim!

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O divertimento, a satisfação dos desejos, tudo é muito bom e agrada a alma, porém, também produz desgaste e perda de recursos. Você precisa escolher melhor seu divertimento, para que esse desgaste deixe de acontecer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aquilo que você fizer em nome de estender uma mão amiga que proteja e incentive a seguir em frente, será o tanto de retorno que você obterá ao seu favor em eventos futuros, não necessariamente vinculados aos atuais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Procure se adaptar aos acontecimentos da melhor maneira possível, para não destoar nem chamar demais a atenção e, assim, você conseguir estabelecer estratégias melhores para lidar com as pessoas e acontecimentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Você pode forçar um pouco a barra para que os acontecimentos se ajustem às suas expectativas, porém, cuide para ter domínio sobre o dose utilizada nesse sentido, senão é provável que o tiro acabe saindo pela culatra.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora é possível colocar um ponto final em algumas questões antigas, e isso deveria se tornar uma prioridade para você, porque assim sobraria tempo e recursos para dar início a um novo ciclo de realizações. Aí sim!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Falar sobre suas inquietações pareceria uma boa ideia, porém, como as pessoas andam muito preocupadas com elas mesmas, é muito possível que a exposição de suas inquietações não produza o efeito esperado. Melhor silenciar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Bons relacionamentos são recursos preciosos que precisam ser protegidos e preservados. Nunca será perda de tempo você investir um pouco para reunir as pessoas que precisam ser mantidas por perto, muito perto.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Está em suas mãos o poder de decidir o rumo das coisas, procure tomar decisões sábias, isto é, aquelas que produzam benefícios para o maior número possível de pessoas envolvidas. A sabedoria da experiência.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sua alma abre os olhos e entende muita coisa que, até agora, passava despercebida ou não era valorizada devidamente, por ser óbvia. Reconheça que tudo que é óbvio acaba sendo desvalorizado, apesar de sua importância.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os problemas atuais só poderão ser solucionados em conjunto, porque se você arcar com toda a responsabilidade, não apenas a solução escapará como também você perderá a oportunidade de conhecer melhor as pessoas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aquilo que parece óbvio nos dias de hoje é tudo que você vai precisar logo mais, quando o cenário se ampliar e novas oportunidades começarem a surgir. Preste atenção nas coisas básicas do dia a dia, as óbvias.