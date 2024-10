Bruno Mars e mais: os shows internacionais que ocorrem em outubro no Brasil

Bruno Mars — 4 a 31/10

'Bruninho' volta ao Brasil para desfilar simpatia e hits após passagem aclamada pelo país em 2023. Ele passa por São Paulo (em 4, 5, 8 9, 12 e 13 de outubro, no MorumBIS), por Rio de Janeiro (16, 19 e 20, no Engenhão), Brasília (26 e 2, no Mané Garrincha) e Curitiba (31 de outubro, no Estádio Couto Pereira). Os ingressos estão disponíveis no Ticketmaster