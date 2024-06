Matteo Bocelli anuncia turnê e passagem pelo Brasil em outubro

Matteo Bocelli anunciou, nesta segunda-feira (10/6), a próxima turnê, Uma Noite com Matteo: Américas 2024. O músico se apresentará em 19 cidades na América do Norte, Central e Sul com um show no Rio de Janeiro no dia 8 de outubro e um em São Paulo, no dia seguinte. A venda geral de ingressos será a partir desta sexta-feira (14/6), às 10h.

Os espetáculos têm início no dia 30 de setembro, no México, e se encerram no dia 21 de dezembro, nos Estados Unidos. Em maio deste ano, Matteo se apresentou pela primeira vez no Brasil durante a turnê de 30 anos de carreira do pai, Andrea Bocelli. Em 2023, o artista lançou o álbum de estreia, Matteo, em que trouxe uma mistura de canções em inglês e italiano com algumas composições de grandes nomes da indústria musical.

Na edição deste ano do Oscar, Matteo e o pai fizeram uma surpresa para o público ao interpretarem a música Time to say goodbye. Ele também foi destaque na edição deluxe de A family christmas, o primeiro álbum da família Bocelli e o álbum de Natal mais vendido de 2022.