CRONOGRAMA Os próximos passos do CNU após a divulgação das notas O Ministério da Gestão divulgou nesta terça-feira (8) as notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O resultado pode ser acessado no site do certame Por Raphaela Peixoto

EdiCase