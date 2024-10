CNU: Ministério da Gestão e Inovação divulga resultado das provas

RP Raphaela Peixoto

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou nesta terça-feira (8/10) os resultados das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Para conferir as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares da discursiva e da redação, os candidatos deverão acessar o site do CPNU (clique aqui e confira). Veja no final os próximos passos dos aprovados.

O certame foi realizado em agosto em 228 municípios e reuniu 970.037 inscritos. Foram divulgadas as notas dos blocos 1,2,3,5,6,7 e 8. Por conta de uma decisão liminar da Justiça do Distrito Federal, a divulgação das notas das provas do bloco 4 está suspensa até uma nova decisão da justiça.

A decisão foi proferida pela 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em resposta a uma ação popular movida contra o governo e a Fundação Cesgranrio, devido a um incidente ocorrido durante a realização das provas no Recife.

No dia da aplicação do certame, um malote com as provas foi aberto por engano, fazendo com que candidatos de uma sala tivessem 11 minutos de acesso ao caderno com as questões da tarde, ainda no período da manhã.

À época, o Ministério da Gestão afirmou ter tido conhecimento do caso, porém assegurou que a "situação foi identificada e corrigida imediatamente, com a troca das provas, antes do inícios das provas no período matutino, portanto, não afetou a aplicação nem o sigilo das informações". Segundo a pasta, a Advocacia Geral da União, irá recorrer.



A pasta também disponibilizou um extrato do resultado, as notas de cada uma das provas. Segundo o MGI, o documento "permitirá a cada candidato entender a composição de sua nota". O prazo recursal contra as notas preliminares das provas discursivas e da redação estará aberto entre os dias 8 e 9 de outubro.

Provas de títulos

Juntamente com a divulgação das notas das provas, a pasta também convocou candidatos habilitados para a prova de títulos. De acordo com os editais, o envio da documentação referente à titulação acadêmica e experiência profissional, referente à etapa de avaliação de títulos, deverá ser feito na quarta e quinta-feira (9 e 10 de outubro).



Na última semana, o Ministério da Gestão retificou os editais do CNU mudando a fase de avaliação de títulos. Agora, mais documentos terão que ser autenticados em cartório. Além disso, foram feitas alterações na fórmula de cálculo da nota das provas objetivas. A pontuação final varia entre 5% e 10% dependendo do órgão e cargo da vaga.

Próximos passos