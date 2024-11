Confira as dicas de lançamentos de livros das últimas semanas

ojiichan De Oscar Nakasato. Fósforo, 166 páginas. R$ 72,90

Vencedor do Jabuti em 2012 com Nihonjin, Nakasato volta ao romance com a história de Satoshi, obrigado a se aposentar compulsoriamente da escola na qual dá aulas e ainda precisa lidar com o assassinato de uma jabuticabeira centenária.