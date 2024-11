Minissérie sobre Ayrton Senna estreia na Netflix nesta sexta (29/11)

A minissérie Senna, da Netflix, vai estar disponível no serviço de streaming a partir das 5h da manhã (horário de Brasília) desta sexta (29/11). A série, protagonizada pelo ator Gabriel Leone, vai contar a trajetória de Ayrton Senna, ídolo brasileiro e tricampeão de Fórmula 1 nos anos de 1988, 1990 e 1991.

A obra, que foi produzida pelo estúdio brasileiro Gullane e dirigida por Vicente Amorim, é uma das grandes apostas da plataforma para o ano de 2024.

Ao longo de 6 episódios, a minissérie vai se passar pela carreira do piloto desde o kart e as passagens pela Fórmula Ford até a Fórmula 1, categoria de elite do automobilismo. Também vai retratar o Grande Prêmio de San Marino, evento que ficou marcado pelo trágico acidente que o levou à morte, em 1994.

Leia também: Embaixada da França recebe a 8ª edição do Festival Ópera na tela

A produção vai muito além das pistas de corrida, abordando questões pessoais da vida do atleta, como dramas, medos, relacionamentos e as dificuldades que ele teve de enfrentar por não ter nascido em berço europeu assim como os principais adversários dele na época, à exemplo do piloto Alain Prost, que será interpretado pelo ator Matt Mella.

Leia também: José Luiz Datena encerra contrato com a Band após mais de 20 anos



A atriz Julia Foti será a responsável pelo papel de Adriane Galisteu, namorada de Senna no período em que o acidente de San Marino ocorreu. Mesmo com a família do piloto pedindo para que Galisteu não fosse retratada na série, a Netflix optou por manter a personagem.

Confira aqui o trailer de Senna

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori