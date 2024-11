Lady Gaga no Brasil: o que se sabe sobre o show da artista

Gaga esteve no Brasil pela última vez em 2012, passando pelo Rio, São Paulo e Porto Alegre - (crédito: www.instagram.com/ladygaga)

Lady Gaga poderá ser a grande atração de um show em Copacabana no próximo ano. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (28/11) pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo.

O acordo entre a diva pop e a Prefeitura do Rio de Janeiro já está assinado e confirma a vinda de Gaga ao Brasil em maio de 2025, segundo o jornalista. Vale lembrar que Lauro Jardim também foi o primeiro colunista a confirmar o show gratuito de Madonna em maio deste ano.

O documento, mencionado pelo prefeito Eduardo Paes, estipula a data de 15 de dezembro como prazo para o desfecho das tratativas.

O espetáculo estaria no mesmo estágio em que esteve o de Madonna em março deste ano, quando foi revelado antes do anúncio oficial. Além de Paes, quem também está trabalhando na realização do evento é a Bonus Track.

Neste ano, Paes já havia divulgado os possíveis nomes cotados para a grande apresentação gratuita na cidade carioca: Beyoncé, Lady Gaga, U2 e Adele.

Estou decidindo aqui… Beyoncé… U2… Lady Gaga… Adele…. Dá aí a sua opinião! — Eduardo Paes (@eduardopaes) October 12, 2024

Última vez de Lagy Gaga no Brasil

Gaga esteve no Brasil pela última vez em 2012, passando pelo Rio, São Paulo e Porto Alegre. Ela retornaria em 2017 para fazer um show no Rock in Rio, mas precisou cancelar.

Na época, ela disse que estava "devastada", fazendo com que as frases "Brazil, I'm devastated" e "Ela não vem mais" virassem memes nas redes sociais.

Reação dos fãs

A notícia animou os fãs da cantora, que já esperavam que ela viesse ao Brasil. Nas redes sociais, os internautas compartilharam diversos memes sobre o assunto. Confira:

Se com a madonna os crentes fizeram um escândalo imagina quando a lady gaga cantar judas pra 2 milhões de pessoas



pic.twitter.com/KeNMwHNqzu — Higor (@higorpaiva_) November 28, 2024

Madonna 1 milhão de viados no Rio

Lady Gaga 1 milhão de viados no Rio

Ou seja 2 milhões de viados no Rio de Janeiro pic.twitter.com/E5vvlFfsGy — Juh (@lylasbitch) November 28, 2024

se a lady gaga vier mesmo para copacabana vocês irão presenciar a maior irresponsabilidade financeira que esse país já viu pic.twitter.com/gYSG9B2kPD — viúvo do tt (@shxwnperfectly) November 28, 2024

já foi a vez dos viados lesbicas e bissexuais no show da madonna

agora é NOVAMENTE a vez dos viados lesbicas e bissexuais no show da lady gaga



pic.twitter.com/sbCxAFXmYp — vitória. ?? (@saintmaudd) November 28, 2024

Como pode um único prefeito meter um show de graça da Madonna e no ano seguinte um show da Lady Gaga ? Eduardo Paes já pode ser consagrado como um divo pop



pic.twitter.com/hnVcEFyBMz — Atailon (@atailon) November 28, 2024