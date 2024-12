O segredo do Garfield: ciência desvenda mistério dos gatos laranja

Gatos com mais de uma cor são fêmeas

No caso das gatas 'Oo', que carregam um cromossomo com a variante 'O' e outro com a variante 'o', elas terão partes do corpo alaranjadas e partes pretas. Isso quer dizer que gatos bicolores e tricolores são sempre fêmeas. Já os machos são laranja ou preto, pois só têm um cromossomo X