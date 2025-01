Crimes mais chocantes dos últimos 30 dias

Feminicídio no Paraná

Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro e pai do filho dela. O irmão da vítima atirou contra o autor do crime, que morreu no local. O jovem foi levado para a delegacia e liberado após ser constatado que ele agiu em legítima defesa. O caso ocorreu no domingo (5/1), em Guaíra, no Paraná