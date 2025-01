Jogador de futebol é baleado na cabeça após pisar no pé de traficante

Kauan Galdino Florêncio Pereira, de 18 anos, foi baleado na cabeça após uma discussão com um traficante em um baile funk, em Queimados, na Baixada Fluminense, na virada do ano. O jovem, jogador de futebol amador, pisou no pé do bandido e depois levou dois tiros. O caso, afinal, está sendo investigado pela 55ª DP (Queimados).

De acordo com o “g1”, o bandido exigiu que Kauan pedisse desculpas, mas o rapaz ficou nervoso com a situação e não pediu. Assim, o traficante, com nome de ‘De Ferro’, atirou na cabeça do jogador duas vezes. O bandido, aliás, é gerente do tráfico de drogas da comunidade São Simão.

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que Kauan está no CTI da unidade de saúde e seu estado de saúde é gravíssimo. Ainda nesta sexta-feira (3), o jovem passará por novos exames.

Segundo parentes e amigos, Kauan atua como goleiro no futebol e também gosta de altinha na praia. Ele sonha em se tornar jogador profissional.

