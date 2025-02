Por que a capital do Brasil mudou do Rio de Janeiro para Brasília?

Motivações para a mudança

A capital foi para Brasília para descentralizar o poder, reduzir a influência política do Rio e promover a ocupação do interior do país. Brasília oferece maior segurança estratégica, pois fica longe do litoral e de possíveis ataques. A mudança também atendia à Constituição de 1891, que já previa uma nova capital no Planalto Central