Escolas prejudicadas

A fábrica era responsável pelas fantasias do carnaval de 2025 de diversas escolas, entre elas a Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu, as principais agremiações afetadas pelo incêndio. Em publicação nas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro, informou que as escolas não serão rebaixadas e lamentou o ocorrido