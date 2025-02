Incêndio em Ramos atinge fábrica de fantasias da Império Serrano

O prédio da fábrica da Maximus Confecções, em Ramos no Rio de Janeiro, responsável pela confecção das fantasias do carnaval de 2025 da escola de samba da Império Serrano, foi atingido por um incêndio na manhã desta quarta-feira (12/2). A escola, em uma publicação no Instagram, afirmou que todas as fantasias se encontravam no local.

Segundo o Império Serrano havia pessoas no local. "Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos", disse a nota.

Conforme o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, o incêndio começou por volta das 7h39. A fábrica fica localizada na Rua Roberto Silva 157 e estão no local cerca de 90 bombeiros. A corporação afirmou que há feridos, sem especificar a quantidade.

*Matéria em atualização