Dezenas de trabalhadores são resgatados em incêndio de fábrica de carnaval

Em nota, publicada nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que o Corpo de Bombeiros controlaram o incêndio incêndio em Ramos, na Zona Norte da capital carioca. Ainda de acordo com Castro, 21 pessoas foram regatadas com vida. A nota não informa o estado de saúde dos trabalhadores resgatados.

Nossos bombeiros controlaram o incêndio na fábrica de fantasias de Ramos, na Zona Norte. Cerca de 21 pessoas foram resgatadas com vida. Neste momento, os militares estão no espaço vistoriando o local para se certificarem de que não há outras vítimas. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) February 12, 2025

As chamas atingiram o prédio da fábrica da Maximus Confecções, responsável pela confecção das fantasias do carnaval de 2025 da escola de samba da Império Serrano. A escola, em uma publicação no Instagram, afirmou que todas as fantasias se encontravam no local. Ela também afirmou que "neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos". Conforme informações do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, o incêndio começou por volta das 7h39.

Em um comunicado oficial, a A Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liga RJ) anunciou que convocará, "com urgência", os presidentes da Liga para uma assembleia geral extraordinária. O objetivo da reunião é avaliar a atual situação enfrentada pelas agremiações e definir os próximos passos para garantir que nenhuma escola de samba filiada seja prejudicado.

"A Liga RJ seguirá acompanhando de perto as investigações e as consequências desse triste episódio, reafirmando seu apoio a todas as agremiações atingidas. Unidos, superaremos mais este desafio", afirmou a Liga.