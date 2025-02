Como saber se banana, melancia e melão estão maduros?

Uva

'As uvas brancas devem ter tom de âmbar (marrom bem claro); as frutas verdes de brilho uniforme são ácidas. As variedades pretas não devem mostrar nenhum sinal de verde. Evite uvas murchas e com manchas marrons', diz a publicação do Ministério da Saúde em parceria com a UFMG